Ungaria a investit sume considerabile în promovarea „modelului iliberal” pe teritoriul american. Viktor Orban, recunoscut pentru politicile sale conservatoare, a anunțat că va celebra o posibilă victorie a lui Trump. Anunțul său este un indiciu clar al intențiilor de consolidare a relațiilor bilaterale și al influenței pe care Ungaria o aspiră să o aibă asupra politicii americane.

Rod Dreher, un cunoscut conservator american, a decis să se stabilească la Budapesta în 2022. Acesta lucrează acum pentru Institutul Dunării, un think-tank care susține guvernul ungar.

Dreher are rolul de a crea o legătură între „revoluția conservatoare” din Ungaria și mișcarea Make America Great Again (MAGA).

Investigațiile arată că aproximativ 1,64 milioane de dolari din fonduri publice au fost direcționate către Institutul Dunării. Aceasta instituție organizează o serie de conferințe și evenimente care subliniază valorile conservatoare, citează cei de la Adevărul.

De asemenea, institutul a stabilit un parteneriat cu Heritage Foundation, o organizație americană cunoscută pentru inițiativele sale conservatoare.

Heritage Foundation a dezvoltat „Proiectul 2025” în colaborare cu o coaliție de 50 de organizații conservatoare. Acest document, extins pe peste 900 de pagini, vizează combaterea influenței „stângii antiamericane – atât acasă, cât și în străinătate”.

Kevin D. Roberts, președintele fundației, a subliniat importanța acestui proiect în conturarea viitorului politic american.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Viktor Orban este un lider străin pe care îl admiră. Președintele american îl consideră pe Orban „un om puternic, un om dur”. De altfel, Trump l-a întâlnit de două ori în acest an la reședința sa din Florida și a avut o discuție telefonică recentă.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024