Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a declarat vineri, la Băile Tușnad, că autoritățile de la Budapesta sunt interesate să se asigure că maghiarii rămân pe plaiurile natale și că Ungaria menține relații bune cu țările în care aceștia trăiesc. Zsolt a afirmat că dorește pentru maghiarii din afara granițelor doar ceea ce oferă minorităților naționale din Ungaria, subliniind că minoritatea românească din Ungaria își poate folosi simbolurile naționale și are dreptul la autonomie.

„Filozofia şi obiectivele Guvernului ungar pot fi incluse într-o singură frază: adică cel care vrea să rămână maghiar, să poată rămâne maghiar, cel care nu vrea să rămână maghiar, nu-l putem forţa. Dar cei care vor să rămână, acelora să le asigurăm totul, pentru ca în orice sens, sub orice formă, să poată rămâne maghiari. Şi acolo unde spiritualitatea maghiară doar pâlpâie, acolo această pâlpâire să se poată transforma în flacără”, a declarat Semjén Zsolt, în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, județul Harghita, conform Agerpres.

În cadrul tradiționalei „mese rotunde a politicii naționale”, vicepremierul Ungariei a discutat despre mai multe inițiative menite să sprijine comunitățile de maghiari din afara granițelor. Printre acestea se numără construirea a peste o mie de grădinițe în aceste comunități, sprijinirea copiilor care studiază în limba maghiară și acordarea dublei cetățenii. De asemenea, el a subliniat importanța reprezentării maghiarilor în parlamentele țărilor în care aceștia trăiesc.

Vicepremierul Ungariei a reiterat, la ediția curentă a Universității de Vară de la Băile Tușnad, ideea exprimată și la edițiile anterioare, conform căreia Ungaria dorește pentru maghiarii din afara granițelor doar ceea ce oferă minorităților naționale din țară.

„Şi repet, încă un lucru, niciodată nu am solicitat şi nu am cerut mai mult pentru maghiarii din afara Ungariei, mai mult decât am asigurat noi sau putem asigura pentru minorităţile care trăiesc pe teritoriul Ungariei. Vrem exact acelaşi lucru. Ce oferim noi, solicităm acelaşi lucru şi pentru minorităţile noastre maghiare, atât”, a spus vicepremierul ungar, potrivit traducerii oficiale.