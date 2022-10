Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Budapesta a anunțat că Ungaria și Serbia doresc să construiască un nou oleoduct pentru ca Serbia să poată beneficia de petrol rusesc și după ce va fi sistată furnizarea prin conductele care trec prin Croația.

Anunțul venit de la Budapesta coincide cu momentul în care Uniunea Europeană se pregătește să impună un embargo parțial pentru importurile de petrol rusesc, decizia reprezentând una dintre sancțiunile impuse Federației Ruse pentru invazia Ucrainei.

Amintim că prim-ministrul Viktor Orban este principalul aliat comunitar al Moscovei, iar Serbia continuă relațiile de prietenie cu Rusia.

„Premierul ungar Orban a fost de acord cu construcţia unui oleoduct către Ungaria. Această nouă conductă va permite aprovizionarea Serbiei cu petrol mai ieftin din Urali (Rusia), prin conectare cu oleoductul Druzhba”, a scris purtătorul de cuvânt Zoltan Kovacs pe contul său de Twitter.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 10, 2022