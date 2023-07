Rareș Bogdan a intervenit prompt după discursul susținut la Băile Tușnad de premierul Ungariei, Viktor Orban, și i-a cerut lui Marcel Ciolacu să ia ferm atitudine. Într-o intervenție în direct la TV, europarlamentarul PNL a susținut că este extrem de grav că acest atac al premierului maghiar vine la scurt timp după ce s-a pozat și au anunțat o nouă și frumoasă prietenie cu omologul său român.

„Este cel mai grav atac din ultimii 10 ani de pe scena de la Băile Tușnad. Atacul are multiple fațete, sunt multiple scenarii și are mai multe componente: 1.) un atac direct la integritatea statului român prin faptul că Viktor Orban contesta în acest moment Transilvania – pământ românesc, partea României Mari, contestă Unirea de la 1918 și vorbește, de asemenea, despre o enclavă în interiorul României, ceea ce este de o gravitate fără precedent; 2.) atacă SUA – partenerul strategic al României; și 3.) atacă UE cu o virulentă fără precedent, încercând să scuze agresorul rus din Ucraina”, a spus Rareș Bogdan.

Toate agențiile de știri sunt cu ochii pe România

El a apreciat ca fiind o chestiune extrem de gravă că toate aceste lucruri s-au petrecut pe teritoriul României.

„Sunt convins că la ora asta toate agențiile de știri și toate serviciile de analiză, think-tank-urile și toate serviciile de intelligence analizează declarațiile lui Orban care s-au nu s-au întâmplat la Budapesta (…) ci pe teritoriul României, în Transilvania, la Băile Tușnad”, a spus Rareș Bogdan.

Ciolacu, invitat să-și ia consilieri de politică externă ca să nu mai facă greșeli

În opinia sa, este extrem de grav și faptul că acest atac al lui Viktor Orban este la doar 2 zile după ce s-a pozat și au anunțat o nouă și frumoasă prietenie cu Marcel Ciolacu.

„Pe premierul României îl invit respectuos, am să îi spun și personal, să își ia 2-3 consilieri de politică externă și să nu mai facă greșeala că în cazul invitării trupelor germane pe teritoriul României și acum această frumoasă prietenie cu Viktor Orban înainte cu două zile, când toate analizele, toate serviciile de informații, toți analiștii vorbeau despre încercarea lui Victor Orban de a provoca, de a atacă tocmai pentru că nu se mai află UDMR la guvernare și are câmpul liber; încercarea lui de a crea emoție și scandal având în vedere că are, la fel că și noi, alegeri peste mai puțini de un an de zile”, a spus liderul PNL.

Premierul României s-a hlizit cu „acest individ”

El a ținut să laude și prestația Luminiței Odobescu care conduce MAE.

„Vreau să subliniez un plus pentru MAE. Micuța și firavă ministra se dovedește mai puternică decât 10 de bărbați de stat. Viktor Orban bagă bățul prin gard, pune benzină pe un foc care nu mai era demult aprins. Gestul necesită o reacție de urgență de la premierul României care în urmă cu 48 de ore împreună cu ministrul Transporturilor s-a hlizit împreună cu acest individ. I-o spun cu drag, nu cu răutate. Că oamenii să înțeleagă că avem un premier care înțelege mersul lumii. Ungaria preia președinția UE la 1 iulie 2024. Dacă România nu va intră până atunci în Schengen nu e legat de Ungaria – E o gogoriță. Nu are nicio treaba Ungaria în intrarea României în Schengen”, a punctat Rareș Bogdan.