Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Peter Szijjarto, a declarat vineri după-amiază, într-un mesaj video, că gazul rusesc va ajunge în Ungaria conform programului, fără întreruperi.

Pe de altă parte, Szijjarto a reamintit că livrările de gaze naturale rusești către Europa au scăzut în mai multe rânduri în ultima săptămână, în mai multe țări. Cu toate acestea, nu a existat o astfel de scădere îndreptată în direcția Ungariei.

Ungaria nu este afectată de reduceri

„Aș dori să asigur pe toată lumea că Ungaria nu este afectată de aceste reduceri. Gazele naturale importate din Rusia ajung în Ungaria fără nicio întrerupere, conform graficului și conform contractelor încheiate”, a declarat ministrul de externe.

El a adăugat că marea majoritate a cantității de gaz ajunge în Ungaria prin Austria și Serbia. Austria primește între 12-14 milioane de metri cubi de gaze pe zi, iar Serbia de la 10-16 milioane de metri cubi de gaze și livrări din Slovacia și Croația.

Szijjarto consideră că a fost o decizie corectă încheierea unui acord de achiziție de gaze pe termen lung cu Gazprom și a fost corect ca Ungaria să fie conectată la sistemele de alimentare cu gaze naturale ale țărilor vecine.

„Am procedat bine atunci când am încheiat un acord de achiziționare de gaze pe termen lung cu Gazprom, toamna trecută. Dacă nu am fi făcut acest lucru, am fi avut mari probleme deja lunile trecute, şi am fi avut mari probleme şi acum”, a mai spus ministrul de Externe al Ungariei.

Gazprom și-a redus la jumătate livrările către Italia

Amintim că, Gazprom și-a înjumătățit exporturile zilnice de gaze către Italia, a confirmat vineri furnizorul italian de energie ENI. Contractul dintre ENI și Gazprom stipula sosirea a 63 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi.

Cu toate acestea, doar jumătate din cantitatea de gaze a sosit vineri prin conducta Tag prin Ucraina, Slovacia și Austria, care intră în Italia, potrivit companiei energetice italiene.

De asemenea, miercuri, Gazprom a redus cu 15% livrările către Italia, invocând lucrări de întreținere a conductei. Joi, ENI a cerut compensații pentru cantitatea lipsă, dar în schimb a primit doar 65% din cantitatea inițială.

Italia, care este puternic dependentă de gazul rusesc de la începutul războiului din Ucraina, caută alți furnizori prin toate mijloacele posibile, încercând să crească volumul de gaz provenit în principal din Africa de Nord prin noi contracte.

„Trebuie să reducem dependența și să creștem producția națională”, a declarat Roberto Cingolani, ministrul italian fără portofoliu pentru Tranziție Ecologică, într-un discurs. Potrivit lui Cingolani, trebuie reluate forajele în Italia, adică explorarea zăcămintelor naționale de gaze și petrol atât pe uscat, cât și pe mare, interzisă în ultimii doi ani și jumătate.