„Deci, desteptii de la Ministerul Sanatatii au suspendat acreditarea Spitalului de Urgentă din București! Bravo, Dorele!

Păi sa va spun ce înseamnă asta:

Orice serviciu medical acordat de acest spital este in acest moment ilegal!!

2. Orice serviciu medical acordat de spital nu poate fi decontat de CNAS, deci va fi imputabil medicilor!

3. Ingrijirea pacienților deja internați in spital este ilegală!

PS:dacă as fi managerul spitalulului ,in noaptea asta as inchide serviciul de urgentă și i-as spune ministrului sa ia pacienții internați și sa-i mute la Sanador sau Medlife -ca tot își iau salariile de acolo toți care conduc Ministerul Sănătății !,” a scris fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, pe Facebook.

ANMCS a emis ordinul de suspendare a acreditării Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) a emis, luni, ordinul de suspendare a acreditării Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, în urma cazului femeii care a murit.

„Având în vedere constatarea de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate a apariţiei la nivelul Spitalului Clinic de Urgentă Bucureşti a unui eveniment advers grav asociat asistenţei medicale neraportat de către unitatea sanitară (…), vă comunicăm că ANMCS a emis ordinul de suspendare a acreditării Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti”, se arată pe site-ul ANMCS.

Sursa citată arată că suspendarea acreditării unităţii sanitare se dispune până la remedierea de către aceasta a deficienţelor care au condus la această situaţie, dar nu mai mult de şase luni de la data intrării în vigoare a ordinului de suspendare.

„În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la primirea ordinului, unitatea sanitară elaborează şi transmite ANMCS spre avizare planul de măsuri pentru remedierea cauzelor care au condus la suspendarea acreditării. Acest plan trebuie să conţină, pentru fiecare măsură, responsabilul desemnat de unitatea sanitară şi termenul de îndeplinire a măsurii. Pe parcursul perioadei de suspendare, unitatea sanitară raportează săptămânal către ANMCS măsurile adoptate pentru remedierea neconformităţilor”, mai scrie pe site.

Încetarea suspendării acreditării unităţii sanitare se constată prin ordin al Preşedintelui ANMCS după verificarea remedierii neconformităţilor cuprinse în planul de măsuri.

Conform Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate, acestea sunt obligate să raporteze la ANMCS o serie de date referitoare la evoluţia implementării măsurilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.

„Spitalul Clinic de Urgentă Bucureşti nu a raportat niciun eveniment advers şi niciun alt indicator de monitorizare din data de 1 ianuarie şi pană în prezent. Evenimentul mediatizat în prezent a fost raportat pe data de 29.12.2019, la şapte zile de la producerea acestuia. ANMCS a comunicat situaţia conformării spitalului la cerinţele procesului de monitorizare Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi Ministerului Sănătăţii”, se mai arată pe site-ul ANMCS.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat că ancheta ministerului în acest caz va fi încheiată la începutul săptămânii următoare, precizând că, după moartea pacientei, s-a autosesizat atât Poliţia, cât şi Parchetul.

„Din păcate, Liliana, pacienta, a decedat ieri seară. S-a schimbat încadrarea cazului. Şi Poliţia Capitalei, şi Parchetul s-au autosesizat. Este o anchetă în curs datorită situaţiei create şi vom aştepta rezultatul anchetei. Ce pot să vă spun este că echipa noastră va finaliza ancheta la începutul săptămânii viitoare (…) veţi primi toate detaliile care sunt de resortul Ministerului Sănătăţii”, a declarat ministrul Victor Costache la ieşirea de la Spitalul Floreasca.

Suspendarea acreditării Spitalului Clinic de Urgenţă – o măsură administrativă; nu afectează funcţionalitatea unităţii

Suspendarea acreditării Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este o măsură administrativă care nu afectează funcţionalitatea unităţii spitaliceşti, precizează Ministerul Sănătăţii.

Potrivit unui comunicat de presă transmis luni, acest demers nu afectează nici derularea contractului cu CNAS.

„Măsura a fost activată ca urmare a necomunicării către ANMCS, în termenul legal de 24 de ore a evenimentului nefericit din 22 decembrie 2019, în care o pacienta a ars pe masa de operaţie. Procedura suspendării acreditării este activată în premieră, această posibilitate fiind introdusă în decembrie 2019, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ANMCS”, adaugă sursa citată.

Ministerul Sănătăţii arată că, potrivit regulamentului, spitalul are obligaţia ca în cinci zile de la suspendare, managerul unităţii să prezinte un plan de măsuri pentru remedierea elementelor ce au dus la apariţia evenimentului advers.

„În termen de 30 de zile, va urma o vizită de lucru cu experţi ANMCS pentru a verifica stadiul implementării planului de măsuri şi dacă rezultatele sunt pozitive, preşedintele autorităţii poate emite ordin de ridicare a suspendării acreditării”, se mai arată în comunicat.

Spitalul Floreasca va funcţiona normal şi va asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada sărbătorilor de iarnă şi după, asigură reprezentanţii ministerului.

Totodată, instituţia salută „echipele de profesionişti din sălile de operaţii şi personalul medical din spital” asigurându-i de tot suportul necesar.

„Nu am pus niciodată la îndoială calitatea medicilor din Spitalul Floreasca. Sunt nişte profesionişti. Acel incident din sala de operaţie nu reprezintă un stigmat pe frontispiciu unităţii spitaliceşti. Cauzele acestuia trebuie analizate cu atenţie, pentru a se lua măsurile corecte, ca pe viitor astfel de situaţii să nu se mai întâmple. Spitalul Floreasca rămâne aceeaşi unitate de elită, unde cei mai buni specialişti asigura urgenţele în Capitală, 24 de ore din 24, iar pacienţii trebuie să ştie că aici sunt în siguranţă”, a declarat secretarul de stat Horaţiu Moldovan, conform comunicatului amintit.

