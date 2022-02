Majoritatea oamenilor reușesc să-și depășească condiția socială cu ajutorul unui loc de muncă bine plătit sau printr-o afacere proprie, însă un român a reușit să câștige peste 1 milion de dolari din poker.

Jobul tânărului clujean este să joace poker zilnic, atât fizic la turneele naționale și internaționale, cât și online pe platformele speciale.

Un jucător profesionist de poker e din Cluj

România se mândrește cu sportivi și artiști senzaționali, dar se poate lăuda și cu Cosmin Joldiș, un tânăr clujean care a devenit jucător profesionist de poker.

„Oamenilor când le spui că joci poker cred că joci la aparate, nu înțeleg. Eu din asta trăiesc. Cine știe poker, știe că nu e ruletă sau aparate. Nu cred că în poker a mai mult de 10% noroc, dar nu e noroc din acela că îți intră cărți bune. Eu am avut noroc, sunt foarte norocos, ai noroc la 23-24 ani când îți faci un bankroll foarte mare. Eu am început să joc în facultate, cu colegii de cămin, când am văzut că unii fac bani din asta. Și așa am început și eu”, a declarat Cosmin Joldiș.

În urma unei platforme de specialitate, pokerdb.thehendonmob.com, Comsin Joldis a câștigat din turneele LIVE peste 700.000 de dolari, iar din turneele online a strâns peste 850.000 de dolari. După un calcul simplu, totalul depășește 1 milion de dolari.

„Cel mai mult am câștigat 145.000 dolari la Campionatul Mondial de poker din Las Vegas de care mi-am cumpărat un Renault Megan de 2.500 euro”, a spus Cosmin Joldiș într-un interviu acordat lui Mircea Bravo.

Cosmin Joldiș ocupă locul 14 în clasamentul jucătorilor de poker din România

În prezent, tânărul norocos ocupă locul 14 în clasamentul veniturilor jucătorilor de poker din România. Acesta a început cursurile Facultății de Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, însă nu și-a finalizat studiile. Clujeanul a ales pokerul și a devenit un jucător profesionist în 2012. În prezent, românul norocos investește la bursă și în criptomonede.