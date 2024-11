Călin Georgescu, candidat independent, a fost surpriza majoră a primului tur al alegerilor prezidențiale 2024. Clasat pe primul loc, el se pregătește pentru o luptă strânsă cu Elena Lasconi în turul doi, programat pe 8 decembrie. Victoria sa a șocat întreaga țară, iar reacția fiului său cel mare, Cosmin Georgescu, a adus un detaliu personal neașteptat în atenția publicului.

Rezultatul primului tur al alegerilor a fost surprinzător pentru români. Călin Georgescu, considerat un outsider înainte de scrutin, a reușit să ocupe prima poziție, devansând candidați cu o prezență politică mult mai puternică.

Intrarea în turul doi alături de Elena Lasconi a polarizat opiniile publice, transformând competiția pentru funcția de președinte al României într-una dintre cele mai interesante din ultimii ani.

Pe măsură ce atenția publicului s-a concentrat asupra lui Călin Georgescu, detaliile despre viața sa personală au început să iasă la suprafață, în ciuda discreției pe care a încercat să o mențină. Acest interes s-a extins rapid și asupra familiei sale.

Cosmin Georgescu, fiul cel mare al candidatului la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ales să își închidă contul de Instagram imediat după aflarea victoriei tatălui său. Decizia sa, aparent motivată de dorința de a proteja viața privată, a fost interpretată ca un răspuns la curiozitatea crescută a publicului cu privire la familia Georgescu.

Cosmin Georgescu este cunoscut pentru cariera sa în tenis. Deține propria academie de tenis, este antrenor și a avut o carieră activă ca jucător.

Într-un interviu acordat pentru prosport.ro, el a relatat o experiență memorabilă din adolescență, când a fost trimis de tatăl său la o academie de tenis din Germania. Acolo, a fost coleg de cameră cu nimeni altul decât Novak Djokovic, pe atunci un tânăr aspirant, sub îndrumarea antrenorului Nikola Pilic.

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo. Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine.

Copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! „Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni”, mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total, dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic! Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși”, a spus Cosmin Georgescu.