Deși epidemia de coronavirus i-a făcut pe tinerii români să stea acasă vara, organizatorii de la Untold au anunțat deja că pregătesc ediția a șaptea a celebrului festival de muzică.

De asemenea, organizatorii au spus deja câteva nume mari care vor apărea pe scena Untold în această vară.

Au început pregătirile pentru Untold 2022! Cine va cânta în acest an?

În 2022, DJ-ul David Guetta se întoarce pe scena de la Cluj, alături de alți artiști străini cunoscuți.

Unele vedete vor cânta pentru prima dată în România. De exemplu, Major Lazer este una dintre vedetele care va vizita pentru prima dată țara noastră.

De asemenea, artista britanică Anne Marie vine și ea pentru prima dată în România. În schimb, G-Eazy vine pentru a doua oară în țara noastră, după ce a participat la Neversea, în urmă cu trei ani.

Un alt nume greu al muzicii, care va participa la Untold, este Kygo, care pregătește un spectacol unic. De asemenea, ediția a șaptea a Untold îi va aduce pe scenă și pe Don Diablo, Morten și Above and Beyond.

UNTOLD 2022: Va fi cel mai sigur loc public din România

Edy Chereji, directorul de comunicare de la UNTOLD Universe, a declarat că pentru acest an au fost aduși diverși artiști pentru a satisface toate gusturile muzicale. De asemenea, acesta a spus că oamenii nu vor trebui să-și facă griji privind restricțiile împotriva COVID-19.

„Încercăm de fiecare dată să avem un mix cât mai bun de artişti, pentru că ştim că există oameni care gustă diverse genuri muzicale. Fără îndoială, va fi din nou cel mai sigur loc public din România, în cele patru zile. Asta pentru că am demonstrat în 2021 că putem organiza festivalul chiar şi în condiţii de pandemie.

Cred că cel mai pesimist scenariu din 2022 va fi cel mai optimist scenariu din 2021. Dacă e să ne luăm după semnalele pe care ni le dau autorităţile, lucrurile vor sta mult mai bine în vară şi putem vorbi de o perioadă mai relaxată.”, a spus acesta pentru PRO TV.

UNTOLD 2022 va avea loc între 4 și 7 august la Cluj-Napoca.