Silvana Rîciu și-a amintit recent de Marioara Murărescu, realizatoarea emisiunii „Tezaur folcloric”, care a promovat folclorul românesc timp de decenii. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de două fotografii vechi, amintindu-le celor care au cunoscut-o cât de specială era.

Marioara Murărescu a fost una dintre cele mai apreciate personalități din lumea folclorului, oferind șansa multor tineri artiști să se afirme și să ducă mai departe tradițiile românești. La mai bine de un deceniu de la dispariția sa, cei care au avut ocazia să o cunoască îi păstrează vie amintirea.

Silvana Rîciu a povestit cum a fost remarcată pentru prima oară de Marioara Murărescu în cadrul unui festival național de folclor desfășurat la Brad. A mărturisit că a avut mari emoții atunci când a urcat pe scenă și s-a întrebat dacă interpretarea sa va fi apreciată.

„Amintiri dragi cu nașa noastră, Marioara Murărescu. Am avut șansa sa fiu remarcată de dumneaei în localitatea Brad la un festival național de folclor. Îmi amintesc atunci câte emoții am avut când eram pe scenă. Cântam și tremuram. Mă gândeam „oare o să îi placă cum cânt”? Nu schița niciun zâmbet, dar se pare că i-a plăcut, căci am obținut acolo trofeul. Au urmat și alte locuri în care ne-am întâlnit și în cele din urmă câțiva câștigători de premii 1,2 si 3 de la unul dintre concursuri, am fost invitați în emisiune”, a rememorat artista într-o postare pe Facebook.