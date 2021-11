Compania Danico produce sub brandul Strindberg peste 40.000 de articole de îmbrăcăminte în fiecare an, aproximativ 80% din producție fiind destinată exportului. În paralel cu producția articolelor sub brandul Strindberg, compania mai lucrează și în regim lohn pentru branduri precum Prada, Moncler, Emporio Armani, Colmar etc., de unde provine restul de 25% din vânzări.

„Strindberg este un brand de familie, cu o tradiție de mai bine de 60 de ani, pe care ne propunem să îl ducem cu mândrie mai departe. Am reușit în toți acești ani să atragem alături de noi parteneri renumiți, ceea ce vorbește despre calitatea produselor create în România. Unul dintre obiectivele noastre este să renunțăm în următorii ani la producția în regim lohn, iar cererea crescută pe produsele marcă proprie ne arată că acest lucru este posibil. Echipamentele produse de echipa noastră sunt căutate de instructori de schi, cluburi si școli de schi, echipe de salvamont, jandarmerie montană și membri ai unor cluburi renumite din întreaga lume, ceea ce ne bucură și ne onorează”, a declarat Dan Cotfas, Directorul Strindberg.

Cele mai căutate produse

În mod tradițional, cele mai multe vânzări Strindberg au loc în perioada octombrie-februarie a fiecărui an, întrucât 80% din produsele Strindberg sunt pentru sezonul rece, iar cele mai căutate articole sunt costumele de ski și hainele cu puf de gâscă.

Articolele de îmbrăcăminte Strindberg sunt produse la fabrica de confecții din Toplița, jud. Harghita și ajung pe pârtiile de schi din întreaga lume, în țări precum Italia, Austria, Germania, Finlanda, Marea Britanie, etc. Iar materialele folosite pentru confecționarea produselor sunt țesături profesionale, fabricate în Japonia.

Produsele Strindberg pot fi găsite în nouă magazine din țară, situate în: Alba, Baia-Mare, Brașov, Otopeni, Predeal, București și Toplița (Harghita), dar și în propriul shop online. În ceea ce privește producția, Strindberg utilizează forța de muncă din zonă (Toplița), având aproximativ 90 de angajați.

Strindberg utilizează pentru articolele de îmbrăcăminte profesionale, țesături cu membrană Dermizax, care au un nivel de impermeabilitate de 20.000 mm H2O și respirabilitate de 20.000 g/m2/24h, proprietăți care asigură confort în timpul practicării sporturilor de iarnă la altitudini mari și temperaturi scăzute, în condiții de viscol, vânt puternic, ploaie, lapoviță sau ninsoare.

Despre Strindberg

Strindberg, brand sub care operează compania DANICO SRL, este printre puținele branduri românești care exportă echipamente premium pentru schi și outdoor.

Tatăl fraților Dan și Nicolae Cotfas punea bazele unui atelier de manufactură de îmbrăcăminte în casa moștenită de generații. Zeci de ani mai târziu, mai precis în 1992, Dan și Nicolae, deși mici la vremea la care tatăl lor se lansa în antreprenoriat, inspirați de ideea acestuia, aveau să preia afacerea. Așa s-a născut brandul de echipamente sportive de iarnă Strindberg, care, inspirat la rândul său de frumusețea zonei în care are sediul – Toplița, Harghita – a început să cucerească încet-încet magazinele din întreaga țară și brandurile mari din întreaga lume.