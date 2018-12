Un post TV din România va emite în HD

Televiziunea Inedit Tv se pregăteşte pentru emisia în rezoluţie High Definition. În această primăvara, ca un prim pas, a efectuat tranziţia la formatul 16:9.

"Trecerea la 16:9 din primăvară a fost doar un prim pas dintr-un proces de transformare şi rebranding total. Din decembrie am început testele în HD 720P pe transmisia online, urmează testele în 1080. Am avut nevoie de această tranziţie pentru a putea realiza o arhivă de emisiuni HD. În ianuarie, cel mai probabil, campania de rebranding se va finaliza, iar Inedit TV se va transforma în ITV România. De atunci vom transmite semnal HD în MPEG4, atât către satelit, cât şi către operatorii de televiziune prin cablu care sunt dispuşi să ne preia la aceasta calitate. Bineînţeles, rebranding-ul va însemna şi o schimbare semnificativa a grilei de programe", a precizat Inedit Tv.

"Deja se lucrează la noul platou din Casa Presei, care va fi dotat cu camere şi echipamente Full HD. Pe satelit şi cablu emitem in continuare in SD 576i MPEG2, dar suntem in discuţii avansate cu operatorii de cablu pentru trecerea la HD in MPEG4. E posibil sa efectuăm trecerea tot în doua etape, mai întâi 720p şi apoi 1080", a mai precizat televiziunea Inedit Tv pentru HD Satelit.

SURSA: HD Satelit