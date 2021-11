România ar putea avea un nou aeroport, conform programului de guvernare al coaliţiei PNL-PSD-UDMR, pentru perioada 2021 – 2024, depus, marţi, la Parlament.

Mai exact, Guvernul condus de Nicolae Ciucă are în plan eficientizarea companiei TAROM, dar și continuarea procesului de modernizare a infrastructurii aeroportuare din România.

Totodată, Executivul își mai dorește și elaborarea unui studiu de oportunitate privind dezvoltarea în cooperare cu autorităţile locale a unui aeroport în zona Brăila – Galaţi, acest lucru fiind printre principalele obiective pentru perioada 2021-2024 aferente sectorului aerian.

„Abordarea în sectorul aviaţiei va porni de la faptul că este unul dintre cele mai afectate de criza generată de răspândirea noului coronavirus, prin reducerea semnificativă, la nivel european, a traficului aerian comparativ cu perioada anterioară crizei sanitare”, se menţionează în document.

Referitor la situația TAROM, Guvernul și-a fixat deja pe termen scurt şi mediu principalele obiective pentru perioada 2021 – 2024. Astfel, se dorește eficientizarea companiei TAROM, prin selectarea unui management performant şi implementarea planului de restructurare elaborat pentru perioada 2021 – 2025.

Planurile Guvernului pentru sectorul aviației

Totodată, programul de guvernare mai prezintă și continuarea procesului de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii aeroportuare la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia, precum şi la Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj-Napoca.

În plus se mai dorește și digitalizarea şi introducerea noilor tehnologii în domeniul serviciilor aferente transportului aerian, dar și dezvoltarea capacităţilor cargo prin construirea de terminale cargo în proximitatea aeroporturilor regionale (de ex. Timişoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iaşi, Bacău, Craiova etc.).

Programul de guvernare prevede de asemenea și un studiu de oportunitate privind dezvoltarea în cooperare cu autorităţile locale a unui aeroport în zona Brăila – Galaţi.

Documentul face referire și la infrastructura aeroportuară. Astfel, principalele proiecte de investiţii vizează implementarea programului strategic de dezvoltare a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, inclusiv construcţia unui nou terminal şi Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa, dezvoltarea/modernizarea terminalelor de pe Aeroportul Internaţional Timişoara.

În același timp, Guvernul mai are în plan şi alte proiecte pentru creşterea gradului de siguranţă, modernizarea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa pentru aducere la standarde europene, precum şi alte proiecte suport pentru creşterea siguranţei şi capacităţii aeroportuare, construcţie cale de rulare paralelă cu pista şi dotarea cu echipamente de scanare bagaje şi detectare explozibil la Aeroportul din Cluj-Napoca, precum şi continuarea procesului de dezvoltare şi modernizarea pistei de decolare-aterizare, terminal cargo, facilităţi conexe la Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj-Napoca.