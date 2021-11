Afirmațiile Ralucăi Turcan devin realitate! Ce se întâmplă după învestirea Guvernului: E un lucru confirmat deja

Învitată marți seara la Digi 24, ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat că anunțul privind o rectificare bugetară imediat după învestirea noului Guvern confirmă afirmațiile sale cu privire la bugetul pentru pensii,

Amintim că Raluca Turcan a declarat în ultimele două zile că dacă rectificarea bugetară nu se va întâmpla mai repede, atunci există riscul ca de vineri, 26 noiembrie, să nu mai poată fi plătite pensiile românilor.

„Faptul că astăzi s-a anunţat că după învestirea Guvernului, în prima şedinţă, se va realiza rectificarea bugetară şi se intră în calendarul de alimentare a bugetului Ministerului Muncii şi a bugetului de asigurări sociale pentru a plăti în luna decembrie pensiile şi alocaţiile, confirmă tot ceea ce am spus. Aşadar, aici nu mai este cuvântul meu contra altor opinii care au mai fost exprimate în spaţiul public, e un lucru confirmat deja de cei care vor veni la Guvern. De ce au fost bani luaţi la rectificarea bugetară? Nu ştiu, sincer, nu ştiu”, a afirmat Raluca Turcan, marţi seară, la Digi 24.

Raluca Turcan a declarat că a aflat „după anunţul public” faptul că la rectificarea bugetară trecută ministerul pe care îl conducea şi care avea cea mai bună execuţie bugetară, de 97%, a pierdut bani.

„Asta a fost situaţia atunci. Am înţeles, pot să înţeleg. Într-o echipă guvernamentală există calcule care pot să transceadă, să spunem, viziunii unui ministru”, a adăugat Turcan.

A primit cu nemulțumire decizia de rectificare negativă a Ministerului Muncii

Ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale a mai menţionat că a primit cu nemulţumire decizia ca bugetul Ministerului Muncii să fie rectificat negativ şi că a făcut aproape zilnic demersuri oficiale sau informale pentru rezolvarea problemelor financiare ale ministerului.

„Eu am această îngrijorare cu privire la finanţarea obligaţiilor noastre din momentul rectificării bugetare, când pur şi simplu s-au luat acei trei miliarde de lei de la Ministerul Muncii, de fapt, s-a luat o parte din subvenţia pe care o primea bugetul de asigurări sociale, pentru că partea de contribuţii nu asigură plata întreagă a cheltuielilor. Şi am încercat să ţin această îngrijorare cât mai mult posibil. Mai mult decât atât, cred că am parcurs toate etapele şi instituţionale şi informale. Am foarte multe adrese către Ministerul Finanţelor, am o propunere de Hotărâre de Guvern care mi-a fost restituită ca fiind neavizată pentru că nu existau bani în fondul de rezervă. (…) Au fost demersuri pe care le-am făcut instituţional aproape în fiecare zi”, a adăugat Raluca Turcan.