Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a vorbit despre inflația ridicată, impozitarea muncii și măsurile economice adoptate de Guvern. Creșterea veniturilor fără o productivitate corespunzătoare a contribuit la menținerea inflației, însă prognozele indică o scădere treptată. Oficialul a subliniat necesitatea unei reforme fiscale și a unor politici care să asigure stabilitatea economică, în timp ce primele semnale pozitive din partea investitorilor confirmă direcția adoptată.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a explicat în cadrul emisiunii News Pass de la B1 TV, moderată de Laura Chiriac, de ce inflația rămâne ridicată în România. Acesta a subliniat că majorările salariale și recalcularea pensiilor au contribuit la acest fenomen economic, întrucât nu au fost însoțite de o creștere corespunzătoare a productivității.

În acest context, ministrul a atras atenția asupra necesității unei creșteri a eficienței muncii și a producției economice, dar și asupra opririi creșterilor salariale nejustificate în sectorul public.

Un alt subiect abordat de ministru a fost impozitarea muncii, problemă care necesită o analiză detaliată și o reformă fiscală coerentă.

Acesta a subliniat că taxarea salariilor mici este prea ridicată în România, în timp ce pentru salariile medii și mari nivelul de impozitare nu este alarmant.

Aceste afirmații sugerează că Guvernul are în vedere schimbări importante în ceea ce privește fiscalitatea, însă acestea vor necesita consultări ample și calcule precise pentru a evita dezechilibrele economice.

În cadrul unei alte intervenții televizate, Tanczos Barna a vorbit despre măsurile recente luate de Guvern pentru stabilizarea economiei și reducerea deficitului bugetar. Ministrul a explicat că prioritatea principală a fost adoptarea bugetului de stat și limitarea cheltuielilor publice.

„Am preluat Ministerul Finanțelor și prima noastră grijă a fost să stabilizăm lucrurile, să pregătim și să aprobăm cât mai repede bugetul, astfel încât toată lumea să fie sigură că mergem pe planul pe care ni l-am asumat în fața CE, de 7% deficit în 2025 și coborârea deficitului la 3% în 7 ani. A fost un prim semnal pozitiv pentru investitori. Tot la sfârșitul lunii decembrie am aprobat OUG prin care am limitat cheltuielile și am redus presiunea pe buget cu 127 de miliarde de lei, cheltuieli care au fost oprite, am decis să nu indexăm salariile și pensiile”, a continuat ministrul.