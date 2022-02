Ana Birchall a fost și ea confirmată cu COVID-19. Fostul ministru al Justiţiei a anunţat că a fost depistată pozitiv cu temutul virus. A luat coronavirus după o deplasare la Bruxelles.

Fostul ministru a PSD a spus că nu s-a simțit foarte bine. Ea a dezvăluit că că are dureri de cap şi de gât, tuse şi o stare de oboseală. Cu toate acestea, speră că se va simţi mai bine în următoarele zile, fiind vaccinată.

„Se pare că deplasarea la Bruxelles a fost «darnică» cu mine şi am căpătat şi eu acest virus nenorocit de COVID. Vă rog foarte mult să aveţi grijă de voi, de cei dragi şi de cei din jur. Eu am fost extrem de atenta şi cu toate acestea tot l-am luat tocmai pentru că este foarte contagios. Sincer, habar nu am de unde m-am procopsit cu el”, a afirmat Ana Birchall, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ana Birchall: Azi noapte mi-a fost destul de rău

Ea a adăugat că are dureri de gât, de cap şi de urechi, tuse şi o stare de oboseală.

„Pe lângă spaima trasă ieri când primele teste au ieşit pozitive, azi noapte mi-a fost destul de rău, cu tuse, dureri în gât îngrozitoare, dureri de cap şi urechi şi o stare de oboseală generala. Azi e la fel dar, având în vedere că sunt vaccinată, înţeleg de la doctor că următoarele zile ar trebui să fie mai ok. Sper să fie aşa”, a scris fostul ministru al Justiției.

Un ministru din Guvern, reinfectat cu COVID

Trebuie amintit că și Vasile Dîncu a declarat în urmă cu câteva zile că are COVID. Ministrul Apărării a declarat că este pentru a doua oară când este depistat pozitiv, dar că se simte bine.

„Se spune că marile întâlniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu se aplică, însă, tuturor întâlnirilor, cu atât mai puțin celor pe care le avem cu virusul care ne bântuie viețile de aproape 2 ani. L-am întâlnit, ieri, pentru a doua oară, dar nici de data aceasta nu m-a impresionat. Sper, așadar, că aceasta va fi ultima noastră întâlnire.

Începând de miercuri sunt în izolare. Îmi exercit toate îndatoririle profesionale de la distanță, am suspendat doar întâlnirile față în față și audiențele. Nu am simptome, mă simt foarte bine și sunt nerăbdător să revin alături de colegii mei din Ministerul Apărării Naționale și din Guvernul României. Să ne revedem sănătoși!”, a scris Vasile Dîncu pe pagina sa de Facebook