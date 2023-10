Boala care face ravagii în România! Autoritățile sunt în alertă, după ce numărul de viroze a crescut. Curba ascendentă a început să urce în urmă cu două luni. În România, s-au raportat săptămânal peste 10.000 de cazuri de viroze respiratorii.

Potrivit specialiștilor, pe lângă virusul gripal, care circulă în fiecare an, infecțiile cu coronavirus sunt, în continuare, destul de frecvente. Probleme grave apar atunci când o persoană este, în același timp, infectată cu virusul gripal și Covid-19.

Trebuie menționat că până și o viroză banală poate duce la complicații severe pentru anumite categorii vulnerabile, precum copiii, bătrânii sau persoanele care suferă de boli cronice.

Simptomele sunt, în principiu, aceleași care apar întotdeauna în cazul unei viroze respiratorii. Potrivit Observator News, printre acestea se numără stare de oboseală, tuse, secreţii nazale, dureri musculare, strănut, dureri în gât, dureri de cap, febră sau nas înfundat.

Specialiştii mai atrag atenţia că, în special cei care au un sistem imunitar slăbit, pot dezvolta inclusiv afecţiuni la nivelul urechilor, sinusurilor sau plămânilor.

Amintim că la începutul lunii octombrie, Ministerul Sănătății a raportat peste 13.000 de noi cazuri de coronavirus în România. Alexandru Rafila, însă, spune că nu se pune problema unor restricții.

Ministrul a spus că numărul de cazuri înregistrat în ultima săptămână este cu 12% mai mic decât cel de acum două săptămâni.

Astfel, ministrul Rafila spune că numărul infectărilor a intrat pe un trend descendent.

”Cred că acum am ajuns în faza în care numărul de cazuri a început să scadă. (…) Numărul de cazuri înregistrate săptămâna trecută față de situația de acum două săptămâni este mai mic cu 12%.

În săptămâna 18-24 septembrie am avut 14.800 de cazuri, în această săptămână care tocmai s-a încheiat am avut 13.100. (…) E clar că am intrat pe trendul descrescător”, a declarat Alexandru Rafila.