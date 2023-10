Revin restricțiile în România?! Ministerul Sănătății a raportat peste 13.000 de noi cazuri de coronavirus în România. Alexandru Rafila, însă, spune că nu se pune problema unor restricții.

Ministrul spune că numărul de cazuri înregistrat în ultima săptămână este cu 12% mai mic decât cel de acum două săptămâni.

Astfel, ministrul Rafila spune că numărul infectărilor a intrat pe un trend descendent.

”Cred că acum am ajuns în faza în care numărul de cazuri a început să scadă. (…) Numărul de cazuri înregistrate săptămâna trecută față de situația de acum două săptămâni este mai mic cu 12%.

În săptămâna 18-24 septembrie am avut 14.800 de cazuri, în această săptămână care tocmai s-a încheiat am avut 13.100. (…) E clar că am intrat pe trendul descrescător”, a declarat Alexandru Rafila.