”Ce s-a mai votat cu privire la CERTIFICATUL UE COVID-19 sau “certificatul verde digital“.

Cum am spus deja, personal am votat PENTRU amendamentul nr. 11 de respingere a regulamentului de implementare a acestui certificat, deoarece consider ca incalca grav drepturi si libertati fundamentale si da dreptul statului, in urma deciziei unei majoritati politice, sa intervina in chestiuni ce tin de intimitatea si integritatea fizica a unei persoane, ceea ce deschide calea spre tiranie.

Tot PENTRU respingerea acestui certificat au votat si Maria Grapini si Tudor Ciuhodaru. Restul europarlamentarilor romani au votat IMPOTRIVA respingerii acestui certificat, iar ulterior PENTRU implementara acestuia.

Mai jos vedeti o captura dupa rezultatul voturilor pe amendamentul de respingere a acestui certificat, amendament pe care l-am propus si eu.

Pe langa amendamentul de respingere a acestei propuneri mentionat mai sus, au fost si alte amendamente sau voturi pe textul regulamentului fie pentru a limita folosirea acestui certificat, fie pentru a-i largi folosinta.

Am votat si pe aceste amendamente fie pentru, fie impotriva, luand in considerare daca incalca sau nu drepturile si libertatile oamenilor.

Forma inițială a textului regulamentului

Pana intru in alte detalii, e important de retinut ca, in forma initiala a textului regulamentului, asa cum a fost propus de Comisia Europeana, acest “certificat” trebuia sa dovedeasca unul dintre urmatoarele 3 lucruri:

– dovada vaccinarii;

– dovada testarii PCR, din care sa rezulte ca persoana nu este infectata;

– dovada recuperarii/vindecarii de Covid, daca persoana a avut boala.

Explic mai jos, acum, pe articolele din propunere, principalele voturi pe amendamente sau texte din propunere care sunt cele mai relevante si de impact. Textele articolelor in forma finala, cum au ramas dupa voturi, pot fi citite in romana sau engleza la link-urile de la finalul postarii.

ARTICOLUL 1

1.Titlul acestui certificat, in urma votului, s-a schimbat din “certificatul verde digital” in “Certificatul UE Covid-19” [“EU COVID-19 Certificate” in engleza].

Asta inseamna ca acest certificat nu va putea fi folosit la nivelul UE pentru alte “pandemii” sau situatii, ci doar pentru Covid19. Modificarea titlului acestui certificat, pentru a-l face specific, a fost propusa de grupul ECR din care fac si eu parte. Modificarea a trecut la vot. Toti europarlamentarii romani au votat in favoarea acestei modificari.

2. Impreuna cu grupul ECR am propus un amendament care sa completeze art. 1 si sa precizeze explicit ca acest certificat nu poate fi folosit pentru a-i obliga pe oameni sa se vaccineze. Unii romani au votat impotriva.

ARTICOLUL 2

3. Grupul S&D a propus un amendament ca testarile sa fie facute de personal calificat sau pregatit.

Propunerea a trecut cu larga majoritate. Toti europarlamentarii am votat pentru.

ARTICOLUL 3

4. S-a introdus, la propunerea grupurilor EPP, ECR, S&D si ID, ca in dovedirea “recuperarii” sa fie incluse si testele serologice, care sa arate daca persoana are anticorpi. In formula initiala a textului era numai dovada ca persoana a avut covid. Propunerea a trecut. Toti romanii am votat pentru.

5. Grupul S&D a propus un amendament ca respectivul “certificat” sa fie posibil a fi citit si de persoanele cu dizabilitati. Propunerea a trecut. Toti romanii am votat pentru.

Certificatul, eliberat automat

ARTICOLUL 5

6. Grupul ID a propus un amendament prin care sa se elimine din textul initial ca certificatul respectiv sa fie eliberat “automat” si sa ramana ca e eliberat numai la cerere.

Justificarea amendamentului a fost ca numai cel care vrea un astfel de certificate trebuie sa-l si primeasca. Asta ar reduce cantitatea de date personale stocate de state.

Amendamentul de scoatere a cuvantului “automat” a cazut la vot. Am fost SINGURUL roman care a votat in favoarea acestui amendament, restul au votat impotriva, adica pentru mentinerea cuvantului in text.

7. O parte din grupuri au convenit sa modifice textul art. 5 alin. (1) si sa dispuna ca generarea certificatului se face “automat” atunci cand persoana se vaccineaza.

Grupul ID a cerut vot separat (“split vote” i se spune aici) pe acest text cu modificari. Astfel, un vot era pe alineatul intreg fara cuvantul “automat”, iar al doilea vot era doar pe cuvantul “automat”.

Personal am votat IMPOTRIVA intregului text, care spunea ca se genereaza un certificat cand persoana se vaccineaza, deoarece nu sustin introducerea acestui certificat deloc.

De asemenea, am votat si IMPOTRIVA introducerii in text a cuvantului “automat”. Am fost SINGURUL roman care a votat impotriva introducerii acestui cuvant.

Pozitia mea a fost minoritara, majoritatea votand ca ORICARE PERSOANA SE VACCINEAZA sa i se genereze automat si un certificat.

Una din cele mai abuzive clauze

ARTICOLUL 6

8. O parte din grupuri au convenit sa modifice textul art. 6 alin. (1) si sa dispuna ca generarea certificatului se face “automat” atunci cand persoana se testeaza. Si aici s-a votat cu split.

Am votat IMPOTRIVA textul respectiv in intregime, deoarece sunt contra acestui certificat.

Am votat si IMPOTRIVA introducerii generarii “automate” a certificatului atunci cand se testeaza cineva. Am fost SINGURUL roman care a votat impotriva.

Pozitia mea a fost minoritara, majoritatea votand ca ORICARE PERSOANA SE TESTEAZA sa i se genereze automat si un certificat.

ARTICOLUL 8b

9. Grupul Renew a propus amendamentul 12 conform caruia certificatul acesta sa poata fi folosit de Statele Membre si “pentru orice alt scop decat cel stabilit de acest regulament”, pentru acest motiv insa trebuie sa-si faca legislatie interna.

Aceasta e una dintre cea mai abuziva clauza din acest regulament.

Deci dupa ce s-a votat ca statul iti creaza “automat” un certificat daca te vaccinezi sau te testezi, chiar si daca tu nu ai nevoie de el sau nu-l vrei, acum grupul lui Ciolos a venit si a spus ca statul sa poata folosi aceste informatii din certificate si pentru alte scopuri, daca doreste.

Asta inseamna supraveghere in masa a populatiei cum nu s-a mai vazut in Europa.

Amendamentul acesta a trecut la vot cu 402 voturi pentru, 201 voturi contra si 92 abtineri.

Eu, Avram, Benea, Ciuhodaru, Cretu, Manda, Negrescu, Nica, Plumb si Tudose am votat IMPOTRIVA. Restul romanilor au votat PENTRU.”, a scris Cristian Terheș pe Facebook.



Sursa: Facebook / Cristian Terheș