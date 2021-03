Europarlamentarul Cristian Terheş nu este deloc un fan al paşaportului COVID, adică a certificatului verde digital ce ar urma să fie introdus la nivel european.

Terheş: Certificatul verde nu va facilita libera circulaţie, o va condiţiona

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Terheş afirmă că acest document “crează premizele unei supravegheri în masă a populaţiei, cu vădite efecte negative în încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

În plus, europarlamentarul PNŢCD mai scrie că acest certificat nu va “facilita libera circulaţie” în interiorul Uniunii Europene, aşa cum susţine Comisia de la Bruxelles, ci o va condiţiona.

“Ce informatii despre voi vor fi stocate pentru “certificatul verde digital”?

Am spus ca am votat impotriva intrarii in procedura de urgenta a regulamentului privind instituirea la nivelul UE a “pasaportului/certificatului verde digital” deoarece creaza premizele unei supravegheri in masa a populatiei cu vadite efecte negative in incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale.

In documentele Comisiei Europene se spune ca acest certificat va “facilita libera circulatie” in UE, ceea ce e aberant. Nu o va facilita, ci o va conditiona, astfel ca “libera circulatie” dintr-un drept devine un privilegiu.

Pentru cei care cred ca acest certificat nu e mare lucru, mai jos puteti vedea ce date vor fi colectate despre fiecare prin acest sistem. Google si Facebook sunt mici copii la stocarea datelor personale pe langa ce va fi cu acest “certificat verde digital””, scrie europarlamentarul pe pagina sa de socializare.

Ce date personale vor fi colectate pentru certificatul verde digital?

“ANEXĂ

la

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

ANEXĂ

Seturile de date pe care le conțin adeverințele

Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de vaccinare:

(a) numele: numele de familie și prenumele, în această ordine;

(b) data nașterii;

(c) boala sau agentul vizat;

(d) vaccin/profilaxie;

(e) produsul medical administrat la vaccinare;

(f) deținătorul autorizației de introducere pe piață a vaccinului sau producătorul vaccinului;

(g) numărul de vaccinuri/doze administrate din schema de vaccinare;

(h) data vaccinării, cu indicarea datei ultimei doze administrate;

(i) statul membru de vaccinare;

(j) emitentul adeverinței;

(k) un identificator unic al adeverinței.

Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de testare:

(a) numele: numele de familie și prenumele, în această ordine;

(b) data nașterii;

(c) boala sau agentul vizat;

(d) tipul testului;

(e) denumirea testului (opțional pentru testul NAAT);

(f) producătorul testului (opțional pentru testul NAAT);

(g) data și ora prelevării probei testate;

(h) data și ora obținerii rezultatului testului (opțional pentru testul rapid de detecție a unui antigen);

(i) rezultatul testului;

(j) centrul sau unitatea de testare;

(k) statul membru de testare;

(l) emitentul adeverinței;

(m) un identificator unic al adeverinței.

Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de vindecare:

(a) numele: numele de familie și prenumele, în această ordine;

(b) data nașterii;

(c) boala de care s-a vindecat cetățeanul sau agentul care a provocat infecția de care s-a vindecat cetățeanul;

(d) data primului rezultat pozitiv al testului;

(e) statul membru de testare;

(f) emitentul adeverinței;

(g) adeverință valabilă de la;

(h) adeverință valabilă până la (nu mai mult de 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv al testului);

(i) un identificator unic al adeverinței.

Anexa poata fi accesata aici: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF”

