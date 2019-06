Conform acestuia, compania UBER a plătit impozit pe profit în anul 2017 similar cu impozitul cumulat pentru cele mai mari 8 companii de taximetrie din București.

„Voi stiati ca UBER (inregistrata in Romania prin firma Uber Systems Romania, CIF 33437533) a platit impozit pe profit in anul 2017 similar cu impozitul cumulat pentru cele mai mari 8 companii de taximetrie active in Bucuresti?

Uber a inregistrat o cifra de afaceri de aprox 7 mil RON si a platit impozit de 213K RON (la un profit de 6,5%), iar cele mai mari 8 companii de taximetrie au raportat venituri de aprox 178 mil RON si un impozit total de 223K RON (la o pierdere cumulata de -1,7%, dar cu “Alte cheltuieli din exploatare” de aproape 35% in totalul cheltuielilor, vs media nationala de 24%

Concluzia: daca oferi un serviciu competitiv si calitativ in Romania, din care obtii un profit decent si platesti taxe, NU e bine! Ai grija sa nu-i deranjezi pe “baietii destepti” …

P.S. pentru postacii … se stiu ei care … NU este “fake news”! Sursa datelor – declaratiile financiare ale companiilor analizate, depuse la ANAF. Se poate verifica de oricine (gratuit) pe siteul Ministerului Finantelor Publice / sectiunea “Informatii fiscale si bilanturi””, este textul scris de către economistul Iancu Guda.

