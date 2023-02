România şi Turcia sunt singurele ţări din Europa care au un sistem de asigurări obligatorii de calamitate bazat pe existenţa unui Pool de Asigurare, însă ţara noastră este două ori mai expusă în cazul unui dezastru. Dacă în Turcia una din două clădiri este asigurată la calamitate ca rezultat al introducerii obligativităţii, în România abia dacă se asigură două din zece locuinţe.

Situație îngrijorătoare în unele județe din România

Statistica asigurărilor de locuinţă pe zone arată că regiuni expuse semnificativ la cutremur, în principal Moldova, au un grad foarte redus de asigurare şi că gradul de cuprindere în asigurare (circa 20%) este dat mai degrabă de o parte a oraşelor mari, în principal Bucureşti şi cele din Ardeal, media pe restul ţării fiind undeva între 10% şi 15%, transmite Studii Financiare.

Conform datelor Pool-ului de Asigurarea Împotriva Dezastrelor (PAID), entitatea care emite asigurările obligatorii de locuință, doar câteva județe și Bucureștiul depășesc media pe țară în ceea ce privește cuprinderea în asigurare. Acestea sunt Arad, Timiș, Sibiu, Brașov, Prahova, Constanța și Cluj.

Pe de altă parte, chiar județele cele mai expuse la cutremur, aflate în apropierea celei mai active zone seismice de la noi, adică Vrancea și Buzău, abia dacă depășesc 14%. În plus, cele mai expuse județe sunt Olt, Teleorman, Călărași, Ialomița, Vaslui și Botoșani, care au un nivel de asigurare între 7 și 10%.

Astfel, mulți sunt total expuși la pierderi financiare masive, în caz de dezastru, mult mai expuşi decât Turcia, unde pierderile din evenimentele recente sunt evaluate la circa 20 de miliarde de dolari.

Chiar dacă sistemul din România presupune că toţi proprietarii de locuinţe din România sunt obligaţi să se asigure împotriva dezastrelor, cuprinderea în asigurare rămâne cea mai mică din Europa.

Cât costă, de fapt, asigurarea obligatorie

Palierul de asigurare obligatoriu presupune achiziţionarea unei poliţe emise de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), o entitate creată prin lege, dar controlată de acţionari privaţi, societăţi de asigurare. Poliţa PAD, emisă de PAID, poate fi cumpărată de la oricare dintre acţionarii companiei, de la societăţile care au acorduri cu PAID sau chiar de la PAID direct.

Polița costă 20 de euro pe an pentru locuinţele din materiale moderne şi 10 euro pe an pentru cele din chirpici şi alte materiale mai puţin rezistente. Ar însemna, aşadar, sub 2 euro pe lună.

Pentru aceste sume primiţi protecţie pentru daunele provocate de cutremur, inundaţie (fenomenul natural, nu cele de conductă) şi alunecări de teren, în limita unor daune de 10.000 de euro pentru casele din chirpici şi 20.000 de euro pentru locuinţele din materiale moderne.