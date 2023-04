Denumirea de „Lagoon” vine tocmai de la faptul că acest nou complex de locuințe are la bază celebra tehnologie crystal lagoon ce permite amenajarea și întreținerea unor lagune artificiale la un preț scăzut, dar și sustenabile în același timp. Acest centru este estimat a fi deschis în anul 2026.

„Este un proiect foarte important pentru mine, căci după cinci ani de muncă asiduă îmi văd visul cu ochii. Despre ce este vorba? Ei bine, acum cinci ani de zile am citit într-o revistă despre această tehnologie crystal lagoons și m-am străduit să o aduc în România din partea companiei americane care are patentul. Este o tehnologie uluitoare, ce ne aduce marea, reprezentată printr-o piscină de mari dimensiuni, chiar lângă casă, la noi în cartier, ca în Maldive. Am reușit să preluăm și noi franciza aceasta, am fost a doua companie din Europa, după o afacere din Spania. Este un proiect ce va pune Bucureștiul pe harta turistică”, spune Lucian Azoiței, CEO-ul companiei Forty Management SA.

Noul complex rezidențial, o investiție de 120 de milioane de euro, vine cu foarte multe facilități, pe lângă marea piscină care, în plus, poate fi transformată în patinoar. Se vor mai regăsi și centre comerciale, hotel, cu un cinema privat 400 de apartamente, o clădire de birouri, cu o linie de transport public ce leagă cartierul de zona pieței Charles de Gaulle din București, numeroase parcuri și zone de joacă pentru copii. Însă poate cel mai mare avantaj este sustenabilitatea, căci toate locuințele beneficiază de panouri fotovoltaice pentru aprovizionarea cu energie electrică. În cazul României, apartamentele din acest complex nu se vor vinde, vor fi destinate doar chiriei pe termen lung la un preț la conformitate cu piața de la momentul respectiv.

Laguna artificială, dar ecologică

Povestea acestei tehnologiei provine, inițial, din Chile, când un investitor a avut ideea să construiască o stațiune la malul oceanului. Pentru că în zona în care a dorit acesta să realizeze proiectul apa era foarte rece, omul de afaceri a dorit să realizeze o piscină de dimensiuni foarte mari, însă nu a reușit. Piscina s-a transformat în scurt timp într-o zonă mâloasă. Investitorul din Chile nu a renunțat și s-a consultat cu mai mulți ingineri, arhitecți și bio-chimiști din întreaga lume pentru a rezolva problema.

În 2009 a deschis San Alfonso del Mar, un complex rezidențial unic în lume care beneficiază de o piscină de foarte mari dimensiuni, iar întreg sistemul de funcționare al acestei lagune este unul prietenos cu mediul. La momentul actual peste 1100 de proiecte asemănătoare se află în diverse stadii, fie de proiectare, fie de construcție, fie de finalizare, în întreaga lume. Tehnologia Crystal Lagoons a primit în tot acest timp numeroase premii la nivel mondial.

Marea de lângă casă

„Organismul nostru este format majortar din apă, suntem atrași de apă, de mare. Acum, putem avea marea chiar lângă casă”, mai spune Lucian Azoiței. „Este de data aceasta o mare prietenoasă, nu sunt valuri, este tot timpul caldă, ceva ce oricine și-ar dori. Chiar și așa, la nivel mondial, acestea au diferite utilizări, fie că sunt resorturi turistice, complexe rezidențiale, spații dedicate petrecerilor și așa mai departe”.

Această tehnologie mai are și beneficiul că, dacă climatul este unul favorabil, poate fi implementată oriunde. „La momentul actual, cea mai mare astfel de lagună se află în Egipt, unde cel mai bogat om din Cairo a investit într-un astfel de complex bazat pe tehnologia crystal lagoons în mijlocul deșertului, într-o zonă pustie, unde erau doar nisip și dune. Foarte mulți turiști ce ajung în acest stat african nu merg la malul mării, ci în acest resort perfect pentru o vacanță”, adaugă CEO-ul companiei Forty Management SA.