Un celebru cântăreț din România, de urgență la spital! Este în stare gravă. Are COVID-19

Jurnalista Mara Bănică a anunțat, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, că una dintre fiicele cântărețului de muzică lăutărească, Nelu Ploieșteanu, a declarat că tătăl său se află în stare gravă la spital și că este intubat. Ea a mai precizat că artistul are o saturație de 50%, plâmănii fiindu-i afectați în proporție de 70%.

„În urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta.”, spune Mara Bănică.