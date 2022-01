Un afacerist renumit din România, în stare gravă! Stă și se uită la bani, fără a putea face nimic: Am ceva mult mai grav decât COVID



Este vorba despre Victoraș Micula, moștenitorul brandurilor „Izvorul Minunilor” şi „Frutti Fresh”. Acesta a realizat un live pe TikTok în care a dezvăluit faptul că este foarte bolnav și se află într-o clinică renumită din străinătate.

Totuși, afaceristul nu a vrut să dezvăluie cu exactitate boala de care suferă, dar a susținut este vorba despre ceva „mult mai grav decât COVID” iar averea pe care o dețină nu-l ajută deloc să se însănătoșească.

„Banii sunt o iluzie! Chiar va doresc din suflet la toți și de pe live-ul ăsta și din lumea asta să aveți de cel puțin 10 ori mai mulți bani decât mine să vedeți că sunt o prostie. Poți să ai miliarde și triliarde să vezi că nu te ajută la nimic. Ba mai mult, îți faci și dușmani. Am probleme grave de sănătate și cu toți banii din lume, te uiți la ei. Dumnezeu mă face bine, chiar el cu mânuțele lui!”, a dezvăluit Victoraș Micula în timpul live-ului realizat pe Tik-Tok.

„Sunt la clinică, la perfuzii, cu aparaturi pe mine, cu perfuzia în mână”

De asemenea, omul de afaceri a spus că își petrece timpul rețelele de socializare, chiar dacă este la spital, pentru a uita de situația în care se află.

„Sunt la doctor, la cea mai de prestigiu clinică. Băi oameni buni, sunt la clinică, la perfuzii, cu aparaturi pe mine, cu perfuzia în mână. Mă dă naiba afară de aici și apoi unde mă duc. Nu am COVID, am ceva mult mai grav decât Covid. De-aia intru pe Tik-tok ca să mai uit de ele. Am o boală mai încăpățânată, cam 6 luni tot pe aici o să fiu, dar după o rupem. După ce mă fac bine la clinică aici, intru în forță cu viteza luminii”, a completat Victoraș Micula în videoclipul respectiv.