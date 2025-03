Întrebat dacă el crede în sondajele care îl arată pe primul loc la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a spus:

Primarul General consideră că în turul doi vor exista „un pro-occidental și un izolaționist”. Nicușor Dan a afirmat că, cel mai probabil, candidatul izolaționist va fi George Simion, iar lupta pentru candidatul pro-occidental va fi, conform spuselor lui Crin Antonescu, între el și acesta.

Edilul a adăugat:

„Eu evident că am intrat în competiția asta dorindu-mi să intru în turul 2 și să câștig. Mai departe, suntem la mâna românilor”.

Nicușor Dan a anunțat că a angajat o echipă de patru tineri care se ocupă de gestionarea contului său de TikTok. Primarul capitalei și actual candidat la prezidențiale a precizat că a investit între 10.000 și 15.000 de euro în contul său pentru a promova materialele video din campanie, inclusiv clipul în care a fost la frizer. Potrivit acestuia, prin activitatea echipei sale, popularitatea sa pe TikTok a crescut considerabil.

„Am învăţat că pe TikTok trebuie să faci nişte filme într-un anumit fel, să ai bucăţele foarte mici, care să dea o imagine de dinamism, să te duci şi pe subiecte mai uşoare, pentru că TikTok este şi informaţie, dar este şi divertisment. Şi am angajat o echipă de TikTok care, iată că se descurcă foarte bine. Încercăm să vorbim şi pe subiecte uşoare sau foarte uşoare, cum ar fi să mă tund, şi în felul ăsta, alternând uşor cu serios, am avut o creştere”, a declarat edilul.

Primarul general al Capitalei a precizat că sunt foarte mulți voluntari.

„Eu încă de acum două luni am spus că aceasta va fi o campanie a oamenilor, a voluntarilor, în care aparatele de partid vor conta mai puţin. Sunt foarte mulţi oameni reali, cu carne şi oase, care retransmit anumite mesaje şi atunci se creează un bulgăre şi atunci algoritmul vede că e un interes şi îl promovează şi la mai mulţi oameni”, a spus el.

Întrebat dacă folosește microinfluenceri, Nicușor Dan a răspuns că „echipa sa de TikTok i-a semnalat niște persoane foarte populare, care au 400.000, 500.000 de urmăritori, și care, din proprie inițiativă, îi trimit câte o inimioară, câte un like”.

„Pentru că multă lume foloseşte TikTok, şi pentru informaţie şi pentru divertisment, cred că TikTok-ul va avea un rol important. Eu lucrez din 2011 la pagina de Facebook, unde de-a lungul timpului am şi sponsorizat, ştiţi că pe TikTok nu se sponsorizează. De-a lungul timpului am şi sponsorizat, am ajuns să avem 300 de mii de urmăritori, numai că avem urmărire mult mai multă pe TikTok decât pe Facebook”, a spus acesta.