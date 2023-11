Gică Giurcă, un cunoscut cântăreț de muzică populară din Gorj, a recurs la un act disperat. El a încercat să se sinucidă chiar în grădina tatălui său. Gestul tragic pare să fi fost cauzat de mai multe probleme personale și de o profundă depresie. Totul a fost accentuat de despărțirea de soția sa și de dorul pentru cele două fiice.

Artistul de muzică populară, în vârstă de 42 de ani, a fost găsit de vecini în curtea tatălui său, iar oamenii au sunat imediat la 112. Cântărețul a fost resuscitat la fața locului de echipajul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj și a fost transportat în stare gravă la spital, unde se află acum intubat.

Se pare că Gică Giurcă tocmai vorbea cu soția sa printr-un apel video când a luat decizia de a-și pune ștreangul de gât. Dacă vecinii nu ar fi intervenit rapid să-i scoată funia din jurul gâtului totul s-ar fi putut termina mult mai dramatic.

Totuși, anterior incidentului Giurcă a lăsat un mesaj pe pagina de Facebook. El cere iertare celor cărora le-a greșit.

În contextul tragic al situației lui Gică Giurcă, muzică populară din România încă își amintește de pierderea lui Viorel Leancă. Marele dirijor, a decedat în luna septembrie la vârstă de 70 de ani. Personalități ca Laura Haidău, Daniela Condurache, Petronela Popa și Dana Dancila și-au exprimat tristețea și respectul față de marele maestru.

„Bucovina e mult mai săracă! Pentru că, ceea ce sunt eu e datorită dirijorului Viorel Leancă, dumnealui mi-a dat aripi să zbor, dumnealui m-a auzit în culise cântând. N-o puteam face dacă dumnealui nu-mi dădea un imbold. Sunt foarte tristă pentru că încă mai avea mult de dăruit maestrul. Încă mai am înregistrate melodii cu maestrul și mă bucur că mai am de la dumnealui nestemate folclorice ale Bucovinei. (…) Era de o modestie rară. (…) Condoleanțe întregii familii … are nepoți care îl urmează.”, a declarat Laura Haidău pentru Star Popular.