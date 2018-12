Un celebru avocat face dezvăluiri șocante! Cum se îmbogățesc băncile pe seama populației

Senatorul ALDE, Daniel Zamfir s-a întrebat, retoric, cum de poate susţine BNR că băncile străine, prin strategia lor, au menţinut România în stare de subdezvoltare economică? “Păi, când vorbeam noi despre asta, eram duşmanii românilor care vor rămâne fără credite şi mai eram si provocatori de riscuri sistemice! Dar BNR, abia acum constată asta? P.S. Camera Deputaţilor e paralizată de scandaluri interminabile în loc să adopte legile impotriva camatariei”, a punctate senatorul ALDE.

La rândul său, avocatul Gheorghe Piperea a comentat, într-o postare pe Facebook, informaţiile vehiculate în presă pe acelaşi subiect. Gheorghe Piperea, care este profesor de drept commercial şi fost consilier al premierului Mihai Tudose, a menţionat că “nu numai că ţara este ţinută captivă unui model malefic de afaceri bancare (business puţin cu marje foarte mari, tipic monopolurilor care îşi diminuează artificial producţia şi comerţul pentru a stoarce profituri mari din preţuri excesive), ci şi că cele 8 bănci mari care activează în România şi-au diminuat în mod deliberat afacerea, pentru a putea câştiga cele mai mari profituri din Europa pe seama spolierii populaţiei cu dobânzi enorme şi a exploatării nevoii crescande şi iresponsabile a statului de credite bancare.”

“Aşadar, nu inexistentele legi anti-cămătărie şi cu atât mai puţin nu pe nedrept ponegrita şi permanent torpilata lege a dării în plată, ci chiar modelul malefic de afaceri bancare adoptat de cele 8 mari bănci, cu largul concurs şi cu permanentul back-up al băncii centrale şi al eternului guvernator Isărescu au dus la diminuarea afacerii bancare sau la pierderi”, a arătat avocatul Piperea. În opinia sa, şi, cu atât mai puţin, nu sunt cauze ale problemelor sitemului bancar cele câteva sute de mii de debitori sufocaţi de creditele cu clauze abuzive şi de hipervalorizarea euro sau chf şi nici cei un milion de debitori faliţi, vânduţi colectorilor de creante. “A avut Manole grijă, prin intermediul seminariilor de la Sinaia, ca persoanele fizice supra-îndatorate să nu câştige prea multe procese contra băncilor şi contra colectorilor de creanţe. Justiţia română ‘independentă’” a ucis orice idee de proces colectiv şi de echitate în litigiile consumatorilor cu băncile”, a comentat Piperea.

Piperea a făcut câteva comentarii şi pe marginea celor relatate în presă, subliniind că la un PIB de 4 ori mai mare, România are un total al depozitelor (cca 75 mld euro) de trei ori mai mic decât al Bulgariei. Totodată, “profiturile enorme stoarse de bănci din preţuri excesive sunt libere de taxe şi impozite în România, întrucât băncilor li s-a tolerat optimizarea fiscală, adică exportul de profit şi localizarea pierderilor. El a mai arătat că “este evident că profiturile uriaşe ale băncilor, cu care se lăudau acum câteva săptămâni, la un pahar de şampanie ultra-scumpă, sunt făcute prin spolierea debitorilor - persoane fizice şi, in plus, prin creditarea cu risc zero a statului”.