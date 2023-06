Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat consternarea față de decizia profesorilor de a persista în grevă, care, în opinia sa, pune în pericol examenele naționale. Cu toate acestea, Diana Șoșoacă a subliniat că în Constituția României este garantat dreptul la grevă și la protest.

„Referitor la domnul presedinte Iohannis, care desi nu ne reprezinta, nu-l consideram presedintele nostru, din pacate este presedintele Romaniei. Pacat de dansul, care este cadru didactic la origine si nu poti sa nu ai respect pentru cadrele didactice, chiar daca au si ei probleme lor si oameni care nu fac cinste corpului profesional.

Dar sa vii tu, presedintele Romaniei, si sa spui ce a spus Iohannis… Hai sa o luam pe bucati, ca are trei bucati declaratia lui.

Cum indrazneste cineva sa puna in dificultate examenele nationale? Nu este vorba de indrazneala, domnule presedinte. Conform Constitutiei, avem dreptul la greva si la manifestatii. Atata timp cat sunt pasnice, Constitutia Romaniei da dreptul oricarei profesii sa protesteze si sa-şi negocieze drepturile. Asta o spune domnul profesor de fizica, o materie cautata doar pentru profilul real, performanta unica la nivel mondial de a-si cumpara din meditatii sase case, da?

Nu mai vorbim de situatia in care tu, ca primar, iti atribui o casa. Asta deja duce spre infractionalitate”, spune Diana Șoșoacă.

Profesorii nu-și permit nici măcar o casă

Diana Șoșoacă a precizat că nu toți profesorii își permit șase case, subliniind că unii nu își permit nici măcar o casă. Nu în ultimul rând, senatoarea a dat de exemplu o profesoară din partidul său care și-a permis să cumpere doar o garsonieră pentru care are de plătit încă 22 de ani de acum înainte.

„Dar sa stiti ca nu toti profesorii isi permit sase case, dar sunt unii care nu-si permit nici una. La mine in partid este o doamna profesor care are o garsoniera, atat a reusit sa cumpere, si mai are de platit pentru ea inca 22 de ani de rate.

Ca sa nu mai vorbim, domnule profesor Iohannis, ca dumneavoastra nici nu v-ati impozitat aceste meditatii. As vrea si eu sa vad niste declaratii fiscale ale dumneavoastra. Ar trebui facuta o solicitare la ANAF, sa vedem si noi. Este persoana publica, politica, si ar trebui sa dea un exemplu.

Cine i-a facut lui Iohannis aceasta declaratie politica este tabula rasa in domeniul juridic. Ar trebui dati afara si aplicat principiul meritocratiei, desi nici dansul nu se incadreaza”, a mai spus senatoarea Diana Șoșoacă.

Dorințele profesorilor sunt greu de înțeles

Nu în ultimul rând, senatoarea Diana Șoșoacă a mai spus că dorințele cadrelor didactice sunt greu de înțeles de către o persoană care este obișnuită cu „bani cu nemiluita”.

„A doua parte, sa puna in pericol examenele nationale. Intrebarea corecta era cum indrazneste un presedinte sa declare asa ceva. Cum indrazneste un presedinte din Romania Educata sa puna astfel de intrebari. Este foarte greu de inteles pentru cineva care ba s-a implicat in trafic de copii, ba a vandut copii, ba s-a implicat in tot felul de adoptii si bineinteles banii au venit cu nemiluita. E foarte greu din pozitia asta, sa creada saracul. Pentru ca profesorii, marea lor majoritate, sunt o tagma saraca”, a precizat senatoarea la BZI.