Dan Puric a intervenit în privința coșmarului pe care îl trăiesc preoții și călugării români de la bisericile și mănăstirile din Ucraina.

Mitropolitului Longhin, pe numele de mirean Mihail Jar, a povestit în exclusivitate pentru România TV cum au fost atacați de forțele armate ucrainene.

Mitropolitul Longhin: Nu putem dormi liniștiți în casă

„Au început să se lupte cu biserica canonică, cu credința în Dumnezeu, cu noi care suntem aici, oamenii care ne sună, nici nu știm ce sa credem. Nu ne temem de nimic, dragii mei. S-a început o luptă pe viață și pe moarte cu biserica.

Am fost și suntem, după cum ați auzit la Mitropolia din Cernăuți, au intrat cu automatele, au pus pe mitropoliți la perete, strigau să le dăm cheile, dragii mei, nu am nimic decât ce aparține.

La noi au venit cu bine, au vorbit frumos, dar așteptăm în fiecare zi, nu putem dormi liniștiți în casă, te înspăimântă, ba că ne iau copii, dar ce am făcut rău, nu am încălcat legile, am dreptul să-mi iubesc credința, dacă ne ia asta nu mai avem nimic”, a spus Mitropolitul Longhin.

Dan Puric: Ne-am vândut teritoriile și frații de dragul de a intra în NATO

„Cred că, în ciuda faptului că revolta este cât se poate de legitimă a colegilor din studio, trebuie luată o mica distanță pentru că actul în sine seamănă a provocare, e o viclenie tipică lor și o capcană. E dureroasă, dar știți, ca la Pearl Harbor, americanii nu voiau să intre în război și i-au lăsat pe japonezi să atace ca să nu se revolte poporul american și să intre în război.

E o provocare și, în același timp, o consecință. Ucraina stăpânește ilegitim teritorii românești și noi am confirmat asta printr-un act de trădare națională semnat la vremea aceea de președintele statului român.

Ne-am vândut teritoriile și frații de dragul de a intra în NATO. Am intrat în NATO printr-un act de trădare națională, iar Ucraina avea să între în UE printr-un act de terorism. Astea sunt efectele aproape normale. Consecințele aproape normale ale unei cauze clare. Clasa politică din România trădătoare a creat-o. E că într-o boală”, a declarat Dan Puric.

„Din punct de vedere creștin, trebuie făcută o diferență între clasa politică din Ucraina și poporul ucrainean, care e suferind și a fost pus pe tava ca să sacrificat. Domnul Vișan, în revolta dumnealui, e foarte legitim pentru că e vorba de un act de crimă pe care o să îl semneze Zelenski.

Asta trebuie urmărit după prezența lui în România care a zis anumite lucruri despre poporul roman, că noi am invadat Ucraina. Total neatent la ajutorul creștin oferit de noi.

Poporul român e în situația în care ce să facă? Să stea impasibil la faptul că acolo se întâmplă atrocități? Gândiți-vă că e un act premeditat de a chiureta un element etnic românesc. Nu mă refer că sunt 500 de mii de români acolo. Chiuretarea unui elementul etnic românesc pentru o viitoare Ucraina”, a explicat Dan Puric pentru sursa citată.