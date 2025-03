Volodimir Zelenski a transmis, în poziția sa oficială, că Ucraina și Statele Unite ar trebui să colaboreze în continuare pentru a pune capăt războiului și a asigura o pace durabilă. El a afirmat că, alături de America, de președintele Donald Trump și sub conducerea americană, există șansa ca pacea să fie obținută în cursul acestui an.

Liderul de la Kiev a menționat că președintele Trump a împărtășit detalii despre conversațiile sale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, inclusiv despre problemele discutate. El a subliniat că unul dintre pașii esențiali pentru încheierea războiului ar putea fi oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile, iar Ucraina este pregătită să implementeze acest pas.

De asemenea, Ucraina a acceptat propunerea americană de a implementa o încetare necondiționată a focului pe linia întâi. Zelenski a afirmat că aceste măsuri sunt necesare pentru a facilita un acord de pace cuprinzător.

Am susținut acest pas, iar Ucraina a confirmat că suntem pregătiți să-l implementăm. Echipele noastre au discutat acest pas la Jeddah . Partea americană a propus și o încetare necondiționată a focului în prima linie, iar Ucraina a acceptat și această propunere.

Volodimir Zelenski a spus că, de asemenea, a oferit o actualizare privind situația de pe câmpul de luptă și consecințele atacurilor rusești, abordând subiecte precum regiunea Kursk, eliberarea prizonierilor de război și întoarcerea copiilor ucraineni capturați de forțele ruse.

De asemenea, s-a discutat despre starea apărării aeriene a Ucrainei și despre posibilitatea de a o întări pentru a proteja vieți. Liderul de la Kiev a menționat că echipele ucrainene și americane sunt instruite să rezolve problemele tehnice legate de încetarea parțială a focului și sunt pregătite să se întâlnească în Arabia Saudită pentru a continua coordonarea pașilor spre pace.

„Am instruit consilierii și reprezentanții noștri să efectueze această lucrare cât mai repede posibil. Am remarcat munca pozitivă a consilierilor și reprezentanților noștri – Rubio, Waltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov și Palisa. În cadrul întâlnirilor ulterioare, echipele pot conveni asupra tuturor aspectelor necesare pentru avansarea către garanții de pace și securitate de durată”, a adăugat acesta.

Președintele ucrainean i-a mulțumit președintelui Donald Trump și poporului american pentru sprijinul acordat, subliniind că ucrainenii doresc pace. El a menționat că Ucraina a acceptat propunerea de încetare necondiționată a focului și a evidențiat importanța conceptului de „pace prin putere” al președintelui SUA. De asemenea, s-a convenit menținerea unui contact constant, inclusiv la cel mai înalt nivel și prin echipele implicate.

