Lovitură cumplită pentru Călin Georgescu. Klaus Iohannis a declarat că un candidat ar fi beneficiat ilegal de o campanie electorală masivă, sprijinită dintr-un stat străin, calificând aceste acțiuni drept o problemă de securitate națională.

Iohannis a precizat că primele semnale despre neregulile din campanie au venit imediat după primul tur al alegerilor. Serviciile de informații i-au transmis că anumite aspecte „ciudate” necesitau investigații suplimentare.

Președintele a explicat că, după ce a primit informări scrise de la SRI, SIE, STS și MAI, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), unde s-a concluzionat că problemele erau de o gravitate extremă. Cu toate acestea, măsurile luate au fost reactive, nu preventive, iar desfășurarea tururilor de scrutin a continuat, în ciuda acestor semnale.

Președintele a spus că un candidat ar fi desfășurat o campanie intensă în perioada în care aceasta era interzisă și că a raportat costuri de campanie de „0 lei”, deși promovarea sa a fost sofisticată.

Mai mult, Iohannis a declarat că serviciile de informații au confirmat sprijinul din partea unui stat străin, contrar intereselor României.

Declasificarea materialelor discutate în cadrul CSAT, solicitată de organizații neguvernamentale, a fost descrisă de Iohannis ca un act necesar pentru informarea publicului.

Președintele a explicat că, după validarea alegerilor parlamentare și constituirea unui nou guvern, vor fi stabilite noile date pentru desfășurarea celor două tururi ale alegerilor prezidențiale.

Iohannis a spus apoi că țara nu este în dificultate, iar relațiile cu NATO și UE sunt solide.

„CCR a decis să anuleze alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în aceste zile. Decizia este obligatorie pentru toată lumea și noi toți ne conformăm. Este o situație nemaiîntâlnită până acum și cred că e bine să ne amintim un pic cum s-a ajuns aici. La scurt timp după primul tur al alegerilor locale am primit semnale de la Servicii că anumite lucruri sunt ciudate.

Am dispus imediat să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat și în scurt timp am primit informările scrise. Am fost foarte îngrijorat de ce am citit și am convocat ședința CSAT. Acolo, am avut patru materiale de la SRI, SIE, STS și MAI.

CSAT a luat act de aceste materiale, le-a discutat și concluziile au fost grave. Am dat un comunicat în sinteză a chestiunilor care au fost găsite atunci. Un candidat a beneficiat nelegal de promovare electorală masivă în cele două zile când acest lucru e interzis.

Același candidat a declarat cheltuielile pentru campanie 0, cu toate că a derulat o campanie foarte sofisticată. Am primit informațiile de la Servicii că această campanie a fost sprijinită dintr-un stat străin de interesele României. Sunt lucruri grave.

La puține zile după un grup relevant de organizații neguvernamentale mi-a cerut declasificarea și publicarea materialelor din ședința CSAT. După discuții s-a convenit declasificarea lor și publicarea lor. Toată lumea a putut să vadă ce s-a discutat acolo.

Este important de reținut că CSAT nu are atribuții în domeniul alegerilor, dar semnalele care au parvenit CSAT că această campanie a fost sprijinită ilegal din afara țării ne-a dus la concluzia că avem de-a face cu o chestiune de securitate națională și asta e tema CSAT”, a explicat Iohannis.