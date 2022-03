Rusia s-a făcut de râsul lumii

Invitat în ultima ediție a emisiunii ”Marius Tucă Show”, prezentat live de gândul.ro, fostul premier spune că România nu se află în niciun pericol militar, având în vedere că suntem în NATO. De asemenea, el mai spune că Rusia s-a făcut de râsul întregii lumi, în timp ce ”Zelenski iese și le arată limba” rușilor.

”Eu cred ca Romania nu e in niciun pericol militar. Avem americani aici, suntem in NATO, cumparam avioane, tancuri, deci nu or sa ne atace. Auzeam ca ‘Domn’e, vine Rusia peste noi’. Domn’e, Rusia s-a facut de rasul lumii, de 20 de zile bombardeaza ca in primul razboi mondial, trag cu tunuri in niste oameni amarati si Zelenski iese si le arata limba”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta: Mie îmi dovedește că a luat-o razna

Fostul premier mai spune că l-a cunoscut pe liderul de la Kremlin drept ”un tip extraordinar de inteligent si de cinic, capabil de orice sa-si urmărească interesele, dar nu nebun”.

”Chestia cu Ucraina imi dovedeste mie ca a luat-o razna de tot. Politic nu are sens, ca uman nu cred ca-l intereseaza viata cuiva. A, lua Donetk si Lugansk, cum a luat Crimeea fara sa traga un glont. Si ce faci cu Ucraina ocupata? Ca trebuie sa le dai de mancare. El nu are bani nici pentru rusi. Si a distrus si Rusia, ce s-a construit de la Eltin incoace. L-am vazut pe Lavrov, mi s-a parut ca stia cat stiu si eu despre ce va urma, mi s-a parut foarte grav cand cei din jurul tau nu mai stiu ce faci. Mi se pare ca e si cel mai periculos acum Putin, credeam ca e cinic, rau, dar totusi intr-un echilibru, acum mi se pare ca e exact ca un caine sau alt animal incoltit si acolo nu mai stii cum reactioneaza”, spune acesta.

De asemenea, el mai spune că nu se aștepta ca această intervenție militară să dureze mai mult de câteva zile, subliniind că o prelungire a conflictului timp de luni de zile este de neînțeles.

SUA și China, cei mai mari câștigători ai războiului

Potrivit lui Victor Ponta, China și SUA sunt cei mai mari câștigători ai războiului, în timp ce Ucraina, Rusia și Europa vor avea de pierdut.

”Exista niste pierzatori sigur si niste castigatori siguri. Castigatorii siguri sunt americanii si chinezii”, a spus Ponta, care a explicat că Statele Unite nu importă mai nimic din Rusia dar vor exporta cantități mai mari de grâne, gaze lichefiat și petrol în Europa în urma războiului, în timp ce China va avea acces mai ieftin la materialele prime produse de ruși.

Cine pierde? Cu siguranta biata Ucraina, pierde Rusia foarte mult si pierde Europa cu siguranta”, a spus fostul premier.