„Dacă Guvernul ar avea curaj și ar anunță chiar începând de mâine sfârșitul tuturor restricțiilor ( cum au făcut deja alte țări europene) impactul psihologic pozitiv ar fi uriaș. Oricum oamenii nu mai au răbdare și nu mai respectă decât formal / deja totul este o nouă sicanare birocratică care îi enervează pe oameni și îi ocupă aiurea pe funcționari / deja varianta actuală este mult mai puțin gravă decât răcelile și gripele pe care le făceam in fiecare an / deja economia este îngenuncheată de prețurile la energie / deja cine a vrut s-a vaccinat și cine nu a vrut nu o va face / deja subiectul a devenit un simplu “cal de bătaie” pentru unii politicieni ( pro sau contra) care o să rămână fără o tema falsă / deja vine vremea frumoasă și oamenii nu vor mai acceptă să fie restricționați / deja HORECA a fost distrusă de măsuri pompieristice și de lipsa ajutorului consistent al Statului/ deja “băieții deștepți” au făcut milioane și miliarde din echipamente medicale și nu o să vedeți niciun dosar penal pentru că nu au fost pesediști. E momentul! Haideți – puțin curaj și faceți anunțul – o să va felicităm toți!”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Instituții publice din România, la un pas de închidere

Victor Ponta a declarat, săptămâna trecută, la România TV, că inflația din țara noastră a trecut de mult de zece procente, însă social-democrații au o listă de măsuri pe care le au în vedere, potrivit unei discuții cu liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„Semnalul de la BNR este ca inflatia, banii pe care ei ii castiga valoreaza mai putin, ceea ce oamenii vad cu ochii lor. Inflatia adevarata, la medicamente, alimente, la ce conteaza. E mai mare de 10%, ce, doar cu atat au crescut preturile? Eu am vorbit cu domnul Ciolacu si alti colegi din PSD, care au spus ca au unele masuri.

Eu am fost cam cel mai liberal premier social-democrat, dar in rest sunt masuri temporare. Liberalii va trebui sa accepte, chiar daca nu e liberal, ca trebuie sa salvam si oamenii si firmele. Cealalta problema tine de domnul Iohannis, care nu merge sa discute problema energiei. Rusia deocamdata isi impune punctul de vedere, ceea ce inseamna ca noi o sa platim cel mai mare pret la gaze. Iata, domnul Macron a fost la Moscova. Cred ca si Romania ar trebui sa faca acelasi lucru.

Nemtii sunt cei mai pragmatici, economia germana e motorul Europei, de acolo si prosperitatea din vestul tarii. Economia germana nu are cum functiona fara gazul rusesc si ei stiu asta. Romania e singura tara care nu are nicio negociere. Rusia nici nu are de ce sa ne ocupe, ca suntem cei mai buni clienti ai lor”, spune fostul premier.