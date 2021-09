Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, Cătălin Moroșanu a vorbit despre copilăria sa, dar și despre campania împotriva bullying-ului pe care a demarat-o acum câțiva ani, dar și despre cea mai tristă perioadă din viața sa.

Mai exact, acesta susține că a fost marginaliazat pentru că venea de la țară, iar colegii săi râdeau mereu de el. Totodată, sportivul susține că la un momentdat a fost inclusiv bătut de o fată, pentru că nu avea încrede în puterile sale.

Notele sale au fost și ele afectate de aceste situații, pentru că Moroșanu nu putea da randament la cursuri. Deși știa informațiile, îi era rușine să răspundă.

„Colegii îmi spuneau Portocală. Evident, faptul că veneam de la țară era de asemenea un subiect de glumă continuă. În școala generală, țin minte că m-a bătut o fată. Nu aveam încredere în puterile mele. Nici la școală nu puteam da randament din cauza asta. Îmi era rușine să răspund la ore chiar dacă știam ce întrebau”, a spus Cătălin Moroșanu pentru sursa citată.

Totodată, el a mai vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut. S-a apucat de rugby și a început să se concentreze pe această activitate, lucru care l-a ajutat să se adapteze mai târziu în societate. Ulterior, acesta a ajuns să facă kickboxing, dar și să meargă la facultate.

Cum a ajuns să joace kickboxing

„Un coleg făcea rugby și toți îl apreciau pentru performanțe. Într-o zi am spus că e momentul să încerc și eu. După un an, eram un alt Cătălin. Aceiași care râdeau de mine, acum mă respectau și îmi aplaudam rezultatele din rugby. Faptul că îmi recăpătasem încrederea de sine m-a transformat. Am muncit mai mult la antrenamente, mă concentram altfel la școală și m-a ajutat să mă adaptez în societate. Am învățat că la rău nu e bine să răspunzi cu rău.

Faptele tale vor vorbi de la sine despre tine. Apoi, am trecut la kickboxing când începusem facultatea de drept și, cumva, povestea o știe deja toată lumea”, a mai spus Cătălin Moroșanu.

Amintim faptul că sportivul și soția lui, Georgiana, au traversat o perioadă dificilă din cauza faptului că au o relație la distanță. Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Cătălin Moroșanu declara și-ar dori să petreacă mai mult timp în familie, cu fiica Natalis, dar timpul nu îi permite.

“Au fost momente grele. Când am ajuns celebru, eram plecat foarte mult timp de acasă. Suntem un cuplu normal și am depășit episoadele mai dificile comunicând foarte bine, ne-am spus ce aveam de spus, ne-am acceptat așa cum suntem.

Pornesc mereu de la faptul că petrecem foarte puțin timp împreună, că nu mergem în vacanțe mai des, că nu stau cu Natalis mai mult. Dar cariera mea s-a clădit la București, nu la Iași, și viața mea se împarte între cele două orașe. Dar mă înțelege și mă susține. Georgiana are afacerea ei, o clinică stomatologică, în Iași, eu vin des la București, dar reușim să găsim un echilibru”, a mărturisit sportivul.