Ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a relatat cum a reușit să-l convingă pe omologul său austriac, Gerhard Karner, de faptul că România este pregătită să adere nu doar pe cale aeriană și maritimă, ci și pe cale terestră la Spațiul Schengen.

Predoiu a subliniat că, în momentul întâlnirii lor inițiale, Karner a fost „puțin surprins” de abordarea sa, deoarece se aștepta la un alt tip de discuție, mai ales un discurs „punitiv” care să adreseze reproșuri legate de neacceptarea României, în ciuda îndeplinirii tuturor condițiilor pentru aderare.

Însă, pe măsură ce discuțiile au avansat, Karner a devenit mai deschis și a înțeles importanța economică și strategică a aderării complete a României la Schengen. În acest context, Predoiu a reușit să aducă în discuție interesul României de a avea acces integral în spațiul Schengen, iar omologul său a acceptat să exploreze mai departe acest subiect.

„Prima întâlnire cu omologul austriac a fost interesantă, pentru că acolo am schimbat complet regulile jocului împreună şi îmi aduc aminte că ministrul Karner a fost puţin surprins în primă fază, se aştepta la un alt tip de abordare, la o abordare, hai să spunem punitivă, bazată pe reproş, se aştepta la acelaşi discurs legat de faptul că îndeplinim condiţiile şi nu suntem acceptaţi. Am deschis linii de discuţie privind interesele noastre economice, adică în perspectivă am arătat că e important să rezolvăm acest dosar şi în perspectiva economică”, a spus Cătălin Predoiu.