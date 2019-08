Ies la iveală noi amănunte incredibile din interiorul cazului Caracal. De această data, soția lui Gheorghe Dincă este în centrul atenției. Avocatul Tonel Pop a făcut dezvăluiri șoc din cadrul audierii soției lui Gheorghe Dincă. Avocatul familiei Luizei Melencu spune că femeia urla și apostrofa procurorii, iar aceștia nu ripostau.

”La început, după ce a intrat în sala de interogatoriu, am intrat și eu. Familia a făcut un mare tărăboi că nu e posibil ca eu să intru acolo să pun vreo întrebare. Eu am aflat pe surse de această audiere, deși eu am solicitat să particip la această audiere. Doamna Dincă a început scandal, a început să apostrofeze polițiștii. Urla la procurori, țipa și îi punea la punct.

Abia respirau în fața ei. Am avut un schimb de replici cu ea. Eu am zâmbit la minciunile ei, a urlat la mine și sunt imagini înregistrate. Am urlat că de ce râd. Urla și mă apostrofa. Nu a plâns deloc”, a spus Tonel Pop, conform Antena 3.

