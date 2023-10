UEFA (Union of European Football Associations) a dezvăluit informațiile mult-așteptate de fanii fotbalului. Partida Israel-România a fost programată pe data de 18 noiembrie. Ea se va desfășura de la ora 21:45 și se va juca pe stadionul Pancho din Felcsút, Ungaria. Felcsút este un mic oraș din apropierea Budapestei.

Meciul din preliminariile Euro 2024 se va disputa cu prezența publicului. UEFA a anunțat că „Prezenţa spectatorilor va fi permisă”.

Conform înțelegerii între UEFA și Federația Israeliene de Fotbal, naționala Israelului urmează să joace meciurile împotriva României și Elveției pe stadionul Pancho, aflat în apropiere de Budapesta, Ungaria. Acest stadion are o capacitate de 3.800 de locuri și este gazda echipei Academia Puşkaş. Ambele meciuri ale Israelului se vor juca în prezența publicului.

Partidele nu pot avea loc în Israel din cauza războiului împotriva organizației Hamas din regiune.

„UEFA a anunțat azi că a fost de acord cu propunerea Federației Israeliene de a disputa meciurile cu România și Elveția pe stadionul Pancho, aflat la aproximativ 50 de kilometri de Budapesta. Arena are o capacitate de 3.800 de locuri și este gazda formației Academia Pușkaș.

12 noiembrie: Kosovo – Israel

15 noiembrie: Israel – Elveția (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

România este lider în Grupa I, cu 16 puncte acumulate. Israelul are însă două meciuri mai puțin disputate și 11 puncte. Elveția are 15 puncte. Dacă Israelul ar reuși să obțină cel puțin patru puncte din partidele cu Kosovo și Elveția, scenariu plauzibil, ultimele etape ar fi de foc și totul s-ar decide în meciurile directe dintre Israel, România și Elveția.

Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur 2023! Este al 8-lea Balon e Aur din cariera starului argentinian, ceea ce reprezintă un record.

„Vreau să le mulțumesc jucătorilor din naționala Argentinei pentru că m-au ajutat enorm. A fost un an care mi-a dat totul, Mondaialul pe care îl așteptam de atât timp. felicitări Erling, Kylian și Kevin, ați fost extraordinari. Mă uit în urmă și văd ce am realizat în toți acești ani, câștigarea Mondialului a fost visul vieții mele. Trofeul acest revine ca o recunoștință pentru tot ceea ce am făcut”, a declarat Lionel Messi.