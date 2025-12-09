Un document de lucru anterior arăta că Bruxellesul intenționa să lanseze în aceeași zi atât propunerile pentru industria auto, cât și planurile de extindere a taxei de frontieră pe carbon, care ar urma să includă produse suplimentare precum mașinile de spălat. Publicarea, inițial stabilită pentru miercuri, a fost reprogramată pentru 16 decembrie.

Comisia a confirmat doar noul termen pentru pachetul destinat sectorului auto, fără a preciza dacă și celelalte inițiative urmează același calendar. Negocierile interne continuă, în timp ce diferitele departamente ale instituției încearcă să finalizeze dosarele până la final de an.

Regulile pentru 2035 sunt urmărite îndeaproape atât de constructorii auto, cât și de unele guverne europene, printre care Germania și Italia. Acestea insistă ca UE să permită în continuare comercializarea vehiculelor cu motoare termice sau hibride plug-in care folosesc combustibili considerați neutri din punct de vedere climatic, inclusiv cei obținuți din culturi sau deșeuri.

În prezent, legislația ar interzice practic vânzarea de automobile noi pe benzină și motorină. Producătorii europeni susțin însă că au nevoie de norme mai flexibile, invocând vânzările sub așteptări la mașinile electrice și competiția agresivă venită din China.

Relaxarea regulilor ar putea afecta, în schimb, atingerea obiectivelor climatice ale UE, întrucât ar menține pe șoselele europene vehicule poluante până aproape de 2050 — anul în care blocul comunitar s-a angajat să atingă neutralitatea climatică.

Există deja oficiali europeni care estimează că pachetul privind autovehiculele ar putea fi împins chiar până în 2026.

Un reprezentant al regiunii Lombardia, Guido Guidesi, avertizează că o nouă amânare ar crea instabilitate pentru industrie. Acesta afirmă:

„Amânările și întârzierile suplimentare sunt inacceptabile, deoarece nu mai avem timp – milioane de locuri de muncă și industrii întregi sunt în pericol”.

Pe lângă extinderea planificată a mecanismului european de ajustare la frontieră pentru carbon, Bruxellesul lucrează și la instrumente care să prevină evitarea acestei taxe de către companiile din state terțe.

Potrivit propunerii deja în vigoare de la începutul lunii ianuarie, taxa va fi aplicată emisiilor asociate unor produse importate precum oțelul, aluminiul și cimentul.

Proiectul de agendă al Comisiei indică, de asemenea, că lansarea unei politici denumite „Accelerator industrial”, prin care ar urma să fie favorizate produsele realizate în UE, ar putea fi amânată până pe 28 ianuarie.

Inițiativa este concepută pentru susținerea industriilor europene în fața importurilor ieftine provenite în special din China, însă provoacă diviziuni între statele membre. Țări precum Franța sprijină abordarea, în timp ce Suedia și Cehia atrag atenția că astfel de cerințe de „cumpărare locală” pot descuraja investițiile, pot crește costurile în achizițiile publice și pot afecta competitivitatea europeană.