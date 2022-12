Uniunea Europeană (UE) a adoptat vineri, 16 decembrie 2022, al nouălea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut anunțul pe rețelele sociale. Sancțiunile UE vizează companii ruseşti care activează în domeniul apărării, băncile, mass-media şi oficiali ruși.

„Salut acordul privind cel de-al 9-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Se concentrează pe tehnologie, finanțe și mass-media pentru a deraia economia rusă și mașina de război. Sancționează aproape 200 de persoane și entități implicate în atacurile asupra civililor (din Ucraina) și în răpirea copiilor”, a scris, vineri, Ursula von der Leyen pe contul ei de Twitter.

