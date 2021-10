În urma negocierilor cu PNL pentru a realiza guvernul minoritar, UDMR a primit conducerea unui portofoliu nou, cel al Investițiilor și Proiectelor Europene. Astfel, conform şedinţei de vineri al Consiliul Permanent al Uniunii, propunerile de miniștri sunt următoarele:

Kelemen Hunor – viceprim-ministru

Cseke Attila în fruntea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Tánczos Barna la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Novák Eduárd la Ministerul Tineretului şi Sportului

Hegedüs Csilla a fost propusă în fruntea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

PNL a aprobat vineri lista de miniștri

Biroul Executiv al PNL a aprobat vineri programul de guvernare şi lista de miniştri din Cabinetul Ciucă, în care Alina Gorghiu va deţine portofoliul Justiţiei şi Cătălin Predoiu pe cel al Apărării. Lista de miniştri a fost aprobată cu o singură abţinere, iar programul de guvernare, în unanimitate. Premierul desemnat, Nicolae Ciucă a declarat că, la cum arată situaţia şi cifrele, matematic, Guvernul nu are cum să treacă, dar, prin votarea, miercuri, a acestui Guvern, se poate câştiga timp în care partidele să găsească elementele comune.

”Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare.”, a anunțat Florin Cîțu.

Preşedintele PNL Florin Cîţu a declarat că acest Guvern va trece, strategia fiind să negocieze, până miercuri, cu fiecare parlamentar în parte, şi a menţionat că aceeaşi strategie a fost folosită când a fost dat jos Guvernul Dăncilă.

”Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar.”, a transmis Nicolae Ciucă.