USR a anunțat vineri că nu va vota Guvernul Nicolae Ciucă. Mesajul a fost făcut vineri seară de Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al partidului. Acesta a anunțat că USR susține în continuare refacerea coaliției, însă cu o singură condiție.

”Probabil au discutat cu PSD și au avut o înțelegere pentru a susține un guvern minoritar. PNL a decis să nu flexibilizeze mandatul și să meargă în continuarea cu un mandat minoritar. Vom vedea dacă PSD votează acest guvern, dacă nu votează, înseamnă că nu trece acest guvern. Dorim refacerea acestei coaliții, dar fără premierul Florin Cîțu.”, a spus Ionuț Moșteanu.

Declarațiile PNL, luate în râs de USR

Ionuț Moșteanu, a spus, vineri, că partidul nu va vota guvernul minoritar propus de PNL și Nicolae Ciucă și a râs de declarațiile contradictorii ale lui Florin Cîțu și premierului desemnat Nicolae Ciucă.

„USR nu va vota u guvern minoritar. Am văzut declarații contradictorii mai devreme. Unul dintre ei are informații greșite. Dacă va trece, va trece cu voturile PSD.

Este un guvern care nici de parlamentarii PNL va fi votat”, a spus Ionuț Moșteanu.

Contradicții între Florin Cîțu și Nicolae Ciucă

Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat șansele pe care le are guvernul Ciucă la votul de susținere de săptămâna viitoare din Parlament.

„Dumneavoastră scoateți tot felul de discuții cu președintele Klaus Iohannis. Noi v-am prezentat argumentele pentru care mergem mai departe. PNL a arătat responsabilitate, Sunt sigur că vom discuta și cu celelalte partide. Sunt decizii pe care le iau forurile statutare ale PNL. Am avut discuții cu memebrii Parlamentului, discuții pe care le vom avea și în perioada următoare. Strategia este să discutăm cu fiecare parlamentar în parte pentru a obține voturile necesare”, a explicat Florin Cîțu.

Acesta a adăugat că acest guvern va trece. Jurnaliștii au izbucnit în râs când apoi, Nicolae Ciucă, a spus că la cum arată cifrele, nu are șanse să treacă.

”Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare.”, a anunțat Florin Cîțu care apoi a fost completat de Ciucă.

”Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar.”, a transmis Nicolae Ciucă.