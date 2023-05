Ucraina nu are cunoştinţă de vreun atac cu drone la Kremlin, în Moscova, şi dă asigurări că nu-şi foloseşte mijloacele pentru a ataca alte ţări, scrie CNN.

”Nu avem informaţii despre aşa-zisele atacuri de noapte la Kremlin”, răspunde un purtător de cuvânt al preşedinţiei ucrainene, Serghii Nikiforov, întrebat despre acuzaţii ale Moscovei potrivit cărora Rusia a oprit un atac cu drone la Kremlin vizând să-l asasineze pe Vladimir Putin, ordonat de la Kiev.

”Aşa cum a spus în numeroase rânduri preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski, Ucraina îşi foloseşte mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a-şi elibera propriul teritoriu, nu pentru a-i ataca pe alţii”, a adăugat Nikiforov.

Kremlinul a prezentat acest atac drept ”un act de terorism” şi a acuzat Ucraina, o acuzaţie, consideră Nikiforov, care poate fi făcută mai degrabă împotriva Moscovei.

”Un atac terorist înseamnă distrugerea unor blocuri la Dnipro şi Uman sau o rachetă la o linie ferată în Gara Hramatorsk şi multe alte tragedii”, a replicat el.

”Ceea ce s-a întâmplat în Moscova este, evident, o escaladare a atmosferei înainte de 9 Mai”, subliniază el.

Rusia sărbătoreşte la 9 Mai Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste, în 1945.

”Acesta este un truc de aşteptat de la adversarii noştri”, declară purtătorul de cuvânt al lui Volodimir Zelenski.

The press service of the President of the Russian Federation said that Ukrainian drones attacked the Kremlin this night. Russian authorities have introduced a complete ban on the flights of any drones over the city. pic.twitter.com/Ou5AvEbNIF

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2023