Concentrația de particule PM2,5 din New Delhi, India, care dăunează plămânilor, este de 34 de ori mai mare decât nivelurile acceptabile de OMS. Fumul toxic este și mai mare în timpul iernii, deoarece fermierii ard miriștile rămase pe câmpurile lor.

Un polițist care dirijează traficul într-unul dintre nodurile aglomerate din Delhi spune că nivelurile de poluare au devenit „insuportabile” în această iarnă.

„Mi-am dat jos masca pentru că trebuie să fluier ca să dirijez traficul, dar este oribil. Mă ustură ochii și nu pot să respir”, a spus ofițerul, transmite CNN.

Iarna a devenit o tortură

Aditya Dubey, activist de mediu, și-a petrecut ultimii doi ani făcând lobby pentru acțiuni urgente împotriva poluării din New Delhi. În fiecare an, orașul este afectat de un nor de smog gros, dar iarna este și mai rău, din cauza temperaturilor scăzute și a vântului care ține particulele în aer mai mult timp.

„Iarna a devenit o tortură și fiecare zi se simte ca o pedeapsă”, spune Dubey. „Am o senzație de arsură în ochi, lăcrimez tot timpul și simt că nu am aer”, adaugă activistul de mediu.

Încercările autorităților de a opri arderea deșeurilor agricole, o sursă masivă de poluare în timpul iernii, nu au avut prea mare succes, deși s-au cheltuit miliarde de rupii, spune activistul

46 dintre cele mai poluate orașe din lume se află în India

În 2020, India avea 46 din cele 100 de orașe cele mai poluate din lume, fiind urmată de China, cu 42 de orașe, Pakistan (6), Bangladesh (4), Indonezia (1), conform instrumentului de urmărire a calității aerului, IQAir. Toate aceste orașe au avut un rating de calitate a aerului PM2.5 de peste 50.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea aerului provoacă aproximativ 7 milioane de decese pe an la nivel global, în principal ca urmare a creșterii mortalității cauzate de boli cardiovasculare, cancer și infecții respiratorii.

Aerul poluat ar putea reduce speranța de viață a sute de milioane de indieni

Aerul poluat ar putea reduce speranța de viață a sute de milioane de indieni cu până la nouă ani, potrivit unui studiu recent al Institutului de Politică Energetică al Universității din Chicago (EPIC).

Studiul a mai constatat că fiecare dintre cei peste un miliard de locuitori ai Indiei sunt afectați de niveluri medii anuale de poluare care depășesc regulile stabilite de OMS.

În 2019, guvernul central a anunțat o campanie națională pentru aer curat, pentru a reduce poluarea cu până la 30% până în anul 2024. Au fost create planuri specifice pentru fiecare oraș. În cazul New Delhi, planurile au inclus măsuri de reducere a traficului rutier și de a opri arderea deșeurilor agricole și a încuraja utilizarea combustibililor mai curați.

Dar, în ciuda înrăutățirii calității aerului, unii localnici din Delhi s-au obișnuit atât de mult, încât nu par să nu-l mai simtă. „Cred că prioritatea guvernului ar trebui să fie în continuare Covid-19. Poluarea are loc în fiecare an și nu se mai poate face nimic”, spune, resemnat, un locuitor din New Delhi.