Clipul publicat pe TikTok de Tzancă Uraganu a atras imediat zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii din partea urmăritorilor săi. Manelistul a folosit ca fundal o nouă manea compusă de el, concepută ca un „diss” la adresa lui Cristian Rizea.

Piesa conține o serie de acuzații și ironii la adresa fostului politician. Clipul publicat de cântărețul de manele poate fi urmărit aici.

Disputa dintre cântărețul de manele și fostul politician durează de mai mult timp. Aceasta are la bază acuzațiile de presupuse nereguli fiscale lansate de Rizea, pe care artistul le respinge categoric, susținând că toate obligațiile sale fiscale sunt achitate la zi și prezentând documente contabile pentru a-și susține poziția.

Tensiunile dintre cei doi au început încă din toamna anului 2025, când Cristian Rizea a afirmat că Tzancă Uraganu nu își plătește corect taxele către stat. Fostul politician a mers mai departe, insinuând că artistul ar fi beneficiat de relații privilegiate în interiorul instituțiilor fiscale și sugerând existența unei rețele care ar facilita evitarea plății integrale a taxelor. Declarațiile lui Rizea au fost formulate într-un ton direct și au generat reacții rapide în spațiul public.

În intervențiile sale, Rizea a menționat mecanisme prin care Tzancă ar fi fost favorizat și a afirmat că acesta ar fi „albit” rufele fiscale prin persoane influente de la ANAF, descriind chiar întâlniri ale echipei sale favorizate și modul în care își gestionează obligațiile fiscale. Afirmațiile sale au inclus și atacuri directe la adresa lui Tzancă, acuzându-l că se prezintă ca plătitor corect de taxe, dar că beneficiază de privilegii speciale.

„Știu că ai pe cine trebuie, mă Tzancă. Îți face toate alea cum trebuie. Îți albește rufele fiscale, ți le împachetează. Normal că te dai cu pumnul în piept că ești șmecher, că plătești la fisc. Tzancă, cu Rizea nu merge. Nu vreau să-ți dau numele (n.r. persoanei de la fisc) acum. Dacă îți dau numele ai înțeles tot la cine ești agățat. vă spun și unde vă strângeți. Toată echipa asta care e favorizată să nu plătească taxă la stat. Vă strângeți undeva și vă spun și când vă strângeți și data. Tu ești parte din ei, am dat de tine și de Pescobar”, a susținut Rizea.

La câteva luni distanță, Tzancă Uraganu a răspuns public acuzațiilor, afirmând că nu are datorii către stat și că toate plățile sunt efectuate legal. Artistul a prezentat documente contabile și a subliniat că își gestionează veniturile transparent, respingând ideea unor favoruri din partea ANAF. În același timp, a lansat atacuri directe la adresa lui Cristian Rizea, pe care îl acuză de comportament problematic, răspândirea de informații false și de faptele sale din trecut, inclusiv condamnări penale și probleme personale cu fosta soție.

Tzancă Uraganu a explicat că a verificat situația financiară împreună cu contabilul și că toate taxele, inclusiv impozitul pe venit, dividendele și salariile angajaților, sunt plătite la zi. El a insistat că nu beneficiază de tratament preferențial și și-a reafirmat transparența în relația cu autoritățile fiscale. În discursul său, artistul a subliniat că își asumă toate obligațiile și poate demonstra acest lucru cu documente oficiale.