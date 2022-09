”În pandemie, în zona de business, am operat cu o flexibilitate sporită, cu pivotări foarte rapide, pentru a putea răspunde la așteptările consumatorilor, pe de o parte, și a gestiona fluxurile logistice, greu încercate, pe de alta parte”, a declarat Tudor Mihăilescu, CFO-ul eMAG pentru Capital.

Noi proiecte, noi succese

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Tudor Mihăilescu: – În 2021, am lansat un program masiv, multianual, de investiţii în valoare de 3,2 miliarde de lei. În primul an, am văzut deja primele rezultate. Capacitatea logistică şi de livrare a crescut material, prin deschiderea unui nou depozit de 120.000 mp şi creşterea reţelei de Easybox până la 2400 de locaţii în România şi 400 în Ungaria. Aceasta infrastructură a facilitat creşterea gamei de produse, mai ales în zona de fashion, produse pentru casa şi grădină şi bunuri de larg consum şi livrarea mai rapidă şi mai flexibilă pentru clienţii din toată ţara. Am lansat şi noi servicii, Freshful by eMAG – hypermarketul cu peste 20.000 de produse – s-a lansat în octombrie, iar Tazz by eMAG – serviciul de food delivery – a crescut exponenţial. Toate aceste investiţii au la bază şi dezvoltare de tehnologie care contribuie la livrarea unui serviciu peste aşteptări.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

T.M: – În eMAG, avem concomitent, tot timpul, câteva proiecte mari, transformaţionale pentru client şi implicit, pentru noi. Pentru a le aduce la viaţa este nevoie să fi înconjurat de colegi energici, talentaţi şi motivaţi. În ciuda unui mediu de lucru mai degrabă virtual, energia şi contribuţia lor a rămas la un nivel ridicat, fapt ce a contribuit la realizările din 2021. Sunt foarte mândru de ei şi mulţumit de cum lucrăm împreună.

Flexibilitatea, o mare calitate

C: – Care sunt proiectele pentru ce a mai rămas din 2022?

T.M: – Vom continua să investim, atât în proiectele pornite deja, dar şi în proiecte noi. Vom finaliza automatizarea depozitului nou, o investiţie de aproape 50 de milioane de euro, o tehnologie prezenta pentru prima dată în regiune, care va creşte şi capacitatea şi viteza de livrare. Construim un depozit de 100.000 mp şi în Ungaria, care, cuplat cu dezvoltarea Sameday din Ungaria, vor asigura atât baza dezvoltării businessului nostru de acolo, cât şi o infrastructură foarte accesibilă pentru partenerii romani din Marketplace, care vor putea opera pe piaţa din Ungaria mult mai uşor. Nu în ultimul rând, adopţia Genius de până acum ne dă curaj să lucrăm la dezvoltarea programului.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

T.M: – Am evoluat într-un context foarte incert care a adus provocări în partea de planificare. Am avut de rezolvat, la nivel de societate, o problemă medicală nouă şi asta a presupus o realiniere a priorităţilor chiar şi pentru mediul de business – redesenare a fluxurilor de operare pentru a reduce riscurile medicale, dar şi implicare, alături de autorităţi şi societatea civilă, pentru a le minimiza, la nivel naţional. Apoi, în zona de business, am operat cu o flexibilitate sporită, cu pivotări foarte rapide, pentru a putea răspunde la aşteptările consumatorilor, pe de o parte, şi a gestiona fluxurile logistice, greu încercate, pe de altă parte. Expertiza noastră în tehnologie şi logistica ne-au ajutat foarte mult să navigăm în aceste ape tulburi.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

T.M: – Ştim cu toţii că sunt multe oportunităţi. Am apreciat încercarea de a balansa lupta medicală cu nevoia de a ţine economia funcţională. Întotdeauna este loc de mai bine, dar- trebuie să acceptăm acest lucru- că a fost un context unic, iar infrastructura era din start, de multe ori, deficitară. Odată cu ieşirea din starea de alertă, trebuie să ne regrupăm rapid şi să ne aşezăm hotărât pe execuţia priorităţilor naţionale, dintre care aş menţiona educaţia, o zonă deja deficitara, mult afectată în pandemie, şi, în acelaşi timp,şi zonă care ne va da măsura succesului pe termen lung.

O constructie pe termen lung

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

T.M: – Cariera este o construcţie pe termen lung. Primii ani sunt foarte importanţi, sunt fundaţia. Deci recomandarea mea ar fi să prioritizeze învăţarea, atât cea formală cât şi on the job, şi să îşi găsească un mediu în care să poată să crească. Banii şi titlul sunt cu siguranţă elemente importante, dar, mai ales la început de drum, sunt un considerent secundar. Şi le mai recomand să aibă mai multă răbdare să construiască, să sedimenteze.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

T.M: – Tehnologia a schimbat deja totul şi va continua să o facă. Ne uităm în spate şi suntem uimiţi cât de mult s-au schimbat shoppingul, distracţia, învăţarea, comunicarea. Sunt convins că viitorul va fi şi mai disruptiv. În al doilea rând, ancorat de această dată în lumea tangibilă, sustenabilitatea, în toate formele ei, va deveni, dacă nu este deja, un element cheie în succesul unei afaceri şi nu doar o modă.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

T.M: – Banii sunt poate cea mai uzitata convenţie în societatea umană, o invenţie grozavă care a simplificat foarte mult dezvoltarea relaţiilor economice şi progresul omenirii. Însă nu trebuie să uităm că oamenii interacţionează şi altfel decât economic şi aceste relaţii sociale sunt cele care produc fericirea şi împlinirea. De exemplu, să ajuţi pe cineva fără a avea un interes economic este o sursă de împlinire mult mai sigură decât un bonus financiar.