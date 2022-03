Datorită dimensiunilor lor mici, într-un singur tub există numeroase cipuri cu led care ii asigura o lumina uniforma. În plus, lumina nu pâlpâie (flicker free) comparative cu tuburile fluorescente și are cea mai bună luminozitate posibilă (lumeni). Poți găsi tuburi cu led într-o mare varietate de modele în magazine –policarbonat si aluminiu, sticla sau nanoplastic. Deoarece este folosit policarbonatul, tuburile cu LED sunt considerate usor de transportat și rezistente la impact. Eficiența specială este, de asemenea, un avantaj deosebit de mare. Cu ajutorul tehnologiei moderne, tuburile LED sunt cu 40% mai eficiente din punct de vedere energetic decât tuburile fluorescente. Un tub LED are, de asemenea, o durată de viață de aproximativ 30-50.000 de ore. Dacă un tub cu LED este folosit 60 de ore pe săptămână, acesta va dura aproximativ 10-15 ani.

Unde se folosesc tuburi cu LED ?

Practic, tuburile cu LED sunt folosite peste tot astăzi, unde este necesară o luminozitate suficientă. Tuburile sunt folosite în sufragerie, dar și în hale de lucru, depozite, săli de vânzare și birouri. Trecerea de la tuburi fluorescente la tuburi LED este, de asemenea, destul de ușoară, deoarece acestea pot fi schimbate 1:1. Atunci când cumperi trebuie să respecți întotdeauna modul de alimentare, puterea și dimensiunea. Tuburile cu LED sunt ecologice pe de o parte și nu dăunează sănătății, ele oferă întotdeauna suficientă lumină și sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic decât tuburile fluorescente. În plus, tuburile cu LED au o durată de viață ridicata, astfel încât pot fi utilizate oriunde. În funcție de lungimea tubului, economia de energie electrică este de obicei între 50-70%, astfel încât costurile de achiziţie a tuburilor LED se amortizează de obicei rapid.

Cum funcționează tuburile cu LED?

Tuburile cu LED funcționează pe un principiu complet diferit comparative cu tuburile fluorescente. În loc de amestec gazos, tuburile cu LED conțin o bandă cu LED-uri. În funcție de puterea tubului, această banda led poate conține mai multe sau mai puține LED-uri. Atunci cand tuburile LED sunt conectate la rețea, curentul trece prin LED-uri si ating intensitatea luminoasa declarata imediat spre deosebire de tuburile fluorescente, care necesita starter sau balast pentru a stabiliza tensiunea. Cu toate acestea, deoarece LED-urile funcționează cu curent continuu, tuburile în sine conțin un mic transformator care transformă curentul alternativ de 220 volți în curent continuu de de joasa tensiune.

Tuburi cu led – Fluxul luminos

Dacă dorești să compari luminozitatea diferitelor lămpi și sisteme de iluminat, utilizează fluxul luminos care este măsurat în lumeni. In curand, folosind noul sistem de etichetare Erp pentru clasele de eficienta energetica, vei gasi numarul de lumeni intr-un anumit unghi de iluminare, flux luminos util si poti verifica toate caracteristicile folosind codul QR de pe eticheta energetica. Fara a verifica si clasa energetica (A pana la G), puterea unei lămpi nu indică ce tub cu led strălucește mai puternic.

Culoarea luminii este împărțită aproximativ în trei categorii si se foloseste scara de temperature Kelvin. Lumina albă caldă are o temperatură de culoare de 3000-3600 Kelvin sau mai puțin. Lumina albă neutră este între 3600 și 5700 Kelvin. Se vorbește despre lumină albă rece când temperatura culorii este mai mare de 5700 Kelvin. Daca vrei sa ai o atmosfera relaxanta in living poti utiliza lumina alb calda. Tuburile cu LED cu o temperatură de culoare de la 2000 la 3000 Kelvin sunt alegerea potrivită aici. Pentru zonele de lucru, birou se va folosi lumina alb rece , cu temperature de peste 5700K.