Alegerile prezidenţiale s-au încheiat în Statele Unite, iar preşedintele în exerciţiu, Donald Trump, s-a declarat deja câştigător, înainte de terminarea numărării voturilor în mai multe state importante.

Trump afirmă că rezultatele alegerilor au fost “fenomenale” şi a mulţumit poporului american pentru sprijinul extraordinar acordat, dar şi soţiei sale, Melania, şi vicepreşedintelui Mike Pence.

Preşedintele în exerciţiun a lansat şi un atac la adresa adversarilor democraţi din tabăra lui Joe Biden, afirmând că “un grup foarte trist de oameni” caută să-i priveze de drepturile electorale pe milioanele sale de alegători. Trump afirmă că se va adresa Curţii Supreme a Statelor Unite în acest caz.

“Vreau să mulțumesc poporului american pentru sprijinul lor. Milioane de oameni au votat pentru noi, iar un alt grup trist de oameni a încercat să îi oprească din a vota.

Ne pregătim pentru o petrecere, rezultatele sunt fenomenale și sunt pregătiți să sărbătorim acest succes, cetățenii acestei țări au ieșit în număr mare pentru a sprijini această mișcare. Am câștigat în Florida, am câștigat în marele stat Ohio. E destul de clar că am câștigat în Georgia. Nu ne mai pot prinde din urmă. De asemenea, am câștigat cu siguranță în Carolina de Nord.

Ne pregăteam să câștigăm aceste alegeri. Sincer, am câștigat aceste alegeri. Acum încercăm să păstrăm integritatea alegerilor”, a declarat Trump, înainte de a fi anunţate rezultatele oficiale.