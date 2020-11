Rezultate alegeri SUA 2020. Potrivit proiecţiilor BBC, până la ora României 06:30, Joe Biden este desemnat câştigător în 14 state, plus Washington DC. Statele sunt: Vermont, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Connecticut, Colorado, New Mexico, New Hampshire, Illinois, California, Oregon, Washington şi Washington DC.

Donald Trump este proiectat drept câştigător în 17 state: Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Virginia de Vest, Arkansas, Dakota de Sud, Dakota de Nord, Alabama, Carolina de Sud, Louisiana, Nebraska şi Nebraska 3rd District, Utah, Missouri, Kansas, Wymong şi Mississippi.

Acţiunile de pe Wall Street au încheiat tranzacţiile de marţi, ziua alegerilor prezidenţiale americane, în creştere puternică, investitorii anticipând că rezultatul va veni fără un proces îndelungat, ceea ce va duce la un acord rapid pentru un nou program de stimulare fiscală, transmite Reuters.

Experţii spun că rezultatele exit-poll-urilor nu sunt relevante, că anul acesta ar trebui realizate şi interpretate altfel, din cauza pandemiei.

Cele mai importante chestiuni luate în calcul de votanţi au fost economia (34%), inegalitatea rasială (21%), coronavirus (18%), infracţionalitate şi siguranţă (11%) şi politica privind asistenţa medicală (11%).

Întrebaţi cât de încrezători sunt că voturile vor fi numărate corect, 46% dintre respondenţi s-au arătat „foarte încrezători”.

În plus, 81% dintre alegătorii republicani au votat convinşi de Trump, pe când în cazul votanţilor democraţilor, 64% l-au ales pe Biden, iar 31% au spus că au votat împotriva lui Trump.

Presa americană scrie deja despre un număr record de alegători în Statele Unite. Peste 102 milioane de oameni au votat anticipat în cel mai scump scrutin din istorie, care a costat 14 miliarde de dolari.

Latino-americanii s-au prezentat în număr record la vot anul acesta. Datele arată că este vorba despre mai mult de 8,6 milioane de persoane. Experţii spun că, spre deosebire de afro-americani, care sunt uniţi în opţiune, votul latino-americanilor este împărţit.

Cei mai mulţi alegători care s-au prezentat la urne au vârste cuprinse între 45 şi 64 de ani (38%), iar 55% din total nu au studi superioare.

Rezultatul votului prin corespondenţă va fi disponibil cel mai devreme vineri, relatează CNN.