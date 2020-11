Alegătorii din Dixville Notch, un cătun cu 12 locuitori din nord-estul Statelor Unite, dau startul simbolic al alegerilor la fiecare scrutin prezidenţial din SUA chiar la miezul nopții de luni spre marţi. Localitatea pierdută din pădurile New Hampshire, lângă graniţa canadiană, continuă o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de „First in the Nation”. Conform tradiției, toți alegătorii eligibili se adună în „Sala de vot” din stațiunea Balsams din Dixville Notch pentru a-și exprima votul secret odată ce urnele se deschid la miezul nopții. Odată ce fiecare vot este exprimat, voturile sunt numărate și rezultatele anunțate, cu câteva ore înainte de a se anunța oriunde altundeva, făcându-l un loc preferat pentru reporteri și observatori dornici de orice indicii despre ceea ce va veni în ziua alegerilor. În urma votului, rezultatele au fost: Joe Biden – 5 voturi, Donald Trump – 0 voturi, a anunțat comunitatea pe Twitter.

În ciuda atenției, orașul din vârful nordic al New Hampshire nu este întotdeauna un prezicător al câștigătorului.

În 2016, Dixville Notch a desemnat atunci drept câștigător pe Hillary Clinton, chiar dacă Donald Trump a câștigat atunci Colegiul Electoral.

În afară de satul din apropiere, Millsfield, care votează de asemenea în timpul nopţii, majoritatea secţiilor de votare de pe Coasta de Est se vor deschide marţi la 06.00 sau 07.00 (13.00-14.00 ora României). Alegerile prezidențiale americane din 2020 încep astăzi, 3 noiembrie. Peste 98 de milioane de americani au votat deja, iar așteptările privind prezența la vot au fost deja depășite, în ciuda pandemiei de coronavirus. Prezența finală ar putea fi de peste 160 de milioane, o creștere de peste 20% față de 2016 (luând în considerare doar votanții care au optat pentru unul dintre cei doi candidați importanți, republican sau democrat.

Pandemia, însă, a spart planurile pentru votul de la miezul nopții în Hart’s Location, un oraș mai la sud și ascuns în Munții Albi, au declarat oficialii. Toți cei 48 de alegători de acolo au putut vota doar în timpul orelor normale de zi.